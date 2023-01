Torre del Greco: uomo investito e ucciso da uno scooter elettrico, grave il conducente del mezzo La tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi: la vittima è Francesco Sgroia, un uomo di 87 anni; in gravi condizioni l’uomo alla guida dello scooter che lo ha investito.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: un uomo è stato investito e ucciso da uno scooter elettrico. La vittima è Francesco Sgroia, 87 anni, dipendente di Autostrade in pensione: da quanto si apprende, l'anziano è stato investito da uno scooter elettrico mentre si trovava in via Scappi. L'impatto è stato molto violento e per l'87enne non c'è stato niente da fare: quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, Francesco Sgroia era già morto; sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Torre del Greco, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

Aperta una inchiesta sulla morte dell'87enne

I sanitari del 118 hanno dovuto però prestare soccorso al conducente dello scooter elettrico che ha investito Francesco Sgroia: il motociclista è stato ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli con una ferita alla nuca; da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Per fare chiarezza sulla vicenda è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale: la salma dell'87enne è stata posta sotto sequestro ed è stata disposta l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Investito mentre attraversa la strada: Alessandro muore a 48 anni

Soltanto tre giorni fa, a Quarto, ancora nella provincia partenopea, Alessandro Sulmonte, un uomo di 48 anni, è stato investito e ucciso da un'automobile mentre attraversava la strada. La tragedia in via Dante Alighieri: alla guida dell'auto che ha investito Alessandro c'era un uomo di 52 anni, che ora è accusato di omicidio stradale.