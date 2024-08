video suggerito

Torre Annunziata, nominata vicesindaca Tania Sorrentino, vedova di Maurizio Cerrato ucciso per un parcheggio Il sindaco Corrado Cuccurullo ha nominato come vice Tania Sorrentino, la vedova anti-camorra di Maurizio Cerrato, ucciso nel 2021. Ruotolo (PD): “Simbolo di chi non ha chinato la testa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Tania Sorrentino, vedova di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio, diventa vicesindaca di Torre Annunziata. Nominata dal sindaco Corrado Cuccurullo nella sua giunta, dove avrà, tra le altre, anche le deleghe alla sicurezza e alla legalità. Maurizio Cerrato, custode degli Scavi di Pompei, fu ucciso il 19 aprile del 2021 a Torre Annunziata, con una pugnalata al cuore per difendere la figlia in una lite. La ragazza che doveva parcheggiare la sua auto, aveva spostato una sedia lasciata in una strada pubblica per marcare abusivamente il posto. La giovane fu aggredita e il papà, corso in suo soccorso, fu mortalmente ferito.

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado a 23 anni di carcere per i 4 imputati, ritenuti responsabili del brutale omicidio. Una sentenza accolta tra le lacrime e con un lungo abbraccio da Tania e dalla figlia Maria Adriana.

Quel terribile omicidio sconvolse tutta l'Italia, diventando uno dei simboli dei soprusi quotidiani, di una violenza cieca, barbara e ingiustificata. Tania Sorrentino non si è mai arresa e da tre anni porta avanti una battaglia per la legalità, che travalica i confini del comune del Napoletano. A Torre Annunziata si è votato a giugno dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della camorra. La nomina di Tania a vicesindaca del comune oplontino è per questo un segnale forte, nei confronti della comunità, da parte del sindaco Cuccurullo, contro ogni illegalità.

Ruotolo (Pd): "Tania simbolo di chi non china la testa"

Sulla nomina di Tania Sorrentino a vicesindaca è intervenuto Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd:

Per una sedia, una maledetta sedia, Maurizio Cerrato è stato ucciso tre anni fa.Ha spostato la sedia sbagliata, la figlia di Maurizio. Voleva parcheggiare l'auto.Un affronto che Maurizio, accorso in difesa della figlia, ha pagato caro, con una coltellata al cuore.Quell'omicidio è stato una coltellata al cuore per tutti, alla parte sana di Torre Annunziata e di tutto il resto d'Italia.La Camorra si sente padrona degli spazi della città e li rivendica con la vigliaccheria e la crudeltà che la contraddistingue.A Torre Annunziata si è votato a giugno dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della camorra. Sindaco eletto e’ Corrado Cuccurullo. Una giunta di centro sinistra.

E conclude:

Tania Sorrentino, la vedova di Maurizio, non si è mai arresa. Ha lottato per avere giustizia; fino alla condanna per 23 anni degli assassini.E continua a lottare. Fino ad oggi.Tania infatti è stata appena nominata vicesindaca di Torre Annunziata, con deleghe, tra le altre, alla sicurezza e la legalità.Non ha conquistato una poltrona ma, virtualmente, una sedia. La sedia che la Camorra non voleva far spostare a Torre Annunziata.Lei e la sua famiglia se la sono ripresa.Tania è il simbolo e l'esempio che non bisogna chinare la testa. Che non siamo soli, siamo tanti.In bocca al lupo Tania, riprendiamoci il nostro territorio.

Auguri di buon lavoro sono arrivati anche da Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo, vittima innocente di camorra e corrispondente de Il Mattino a Torre Annunziata per la cronaca nerra:

Buon lavoro a Tania, vice sindaca di Torre Annunziata, che ha saputo trasformare il grande dolore in impegno per la sua città.Brava. Brava. BravaTania Sorrentino.

Parole alle quali Sorrentino ha risposto: "Grazie Paolo Siani, tu più di tutti puoi capire la mia voglia di ridare dignità a questa città".