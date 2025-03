video suggerito

Non pagano Imu, Tari e Tarsu per 13 anni: indagati tre consiglieri comunali e un ex assessore a Torre Annunziata Nei confronti di tre consiglieri comunali e di un ex assessore a Torre Annunziata sono stati notificati avvisi di conclusione delle indagini per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprio o di altri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Indagati tre consiglieri comunali e un ex assessore a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: nei loro confronti, nella mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno notificato nei confronti dei quattro soggetti altrettanti avvisi di conclusioni di indagine per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprio o di altri. Stando a quanto appurato dalle indagini delle Fiamme Gialle, dal 2007 al 2020, dunque per ben 13 anni, gli indagati avrebbero mancato di versare al Comune di Torre Annunziata l'Imu, la Tari-Tares e la Tarsu, dichiarando però di non avere alcun debito e di non essere mai stati messi in mora.

Stando a quanto emerso durante l'attività investigativa, tra il luglio e l'agosto del 2024 i quattro indagati avrebbero presentato la falsa dichiarazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Torre Annunziata, dichiarando di non avere alcun debito per quanto riguarda imposte, tasse e tributi e, inoltre, di non essere mai stati messi in mora. E invece, gli indagati erano debitori di Imu, Tari e Tarsu, dal 2007 al 2020, di 36mila euro nei confronti del Comune di Torre Annunziata.

Il sindaco: "Fiducia nella magistratura"

Appresa la notizia, il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha commentato: "Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e confido che i consiglieri comunali coinvolti possano quanto prima chiarire la loro posizione". Il primo cittadino della città oplontina ha ancora dichiarato: "Necessario farlo quanto prima perché dopo due anni di commissariamento, Torre Annunziata ha voltato pagina".