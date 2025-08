Torre Annunziata, crolla il tetto nella postazione 118: medico salvo per miracolo

I danni nella postazione 118 di Torre Annunziata (Napoli)

Avrebbe sentito degli strani scricchiolii provenienti dal tetto e, immaginando che non avrebbero portato a nulla di buono, sarebbe uscito dalla stanza. Pochi secondi dopo, il crollo. Probabilmente è stata proprio quella "intuizione" a salvare il medico del 118 in servizio presso la postazione di Torre Annunziata (Napoli), rimasto illeso quando la controsoffittatura della stanza è venuta improvvisamente giù. A raccontare la vicenda è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato anche le foto della stanza interessata.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 2 agosto; nessuno è rimasto ferito. La struttura, scrive Nessuno Tocchi Ippocrate, "situata in un edificio già oggetto di segnalazioni per carenze strutturali, è stata immediatamente evacuata e transennata". Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, tecnici comunali e le forze dell'ordine; si dovranno accertare le cause del crollo e si dovrà procedere con le verifiche sull'edificio per appurare la stabilità e se ci sono danni strutturali. I servizi di emergenza sanitaria, prosegue l'associazione, "sono stati temporaneamente trasferiti per garantire la continuità operativa".