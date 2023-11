Torre Annunziata, “Alto Impatto”: due elicotteri e 300 tra poliziotti, finanzieri e carabinieri Operazione interforze questa mattina a Torre Annunziata (Napoli): in campo 300 operatori, unità cinofile e 2 elicotteri; in corso controlli e perquisizioni.

A cura di Nico Falco

Operazione "Alto Impatto" questa mattina a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: in 300 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri sono impegnati dalle prime ore nell'esecuzione di numerose perquisizioni e controlli in strada; a sorvegliare l'area interessata dall'alto, un elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato e uno della Sezione Aerea della Guardia di Finanza. Nell'attività interforze sono impegnate anche le Unità Cinofile, personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Metropolitana.

L'attività si colloca nel quadro dei controlli, per lo più interforze, che sono stati svolti nelle scorse settimane in diversi quartieri di Napoli e nelle cittadine della provincia. La stessa Torre Annunziata era stata teatro di una operazione analoga il 25 ottobre, in quella circostanza condotta solo dalla Polizia di Stato: in campo gli agenti del commissariato locale con la collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine Campania.