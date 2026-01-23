napoli
video suggerito
video suggerito

Torna il maltempo in Campania, allerta meteo con pioggia e fulmini da mezzanotte per 24 ore: rischio allagamenti

Allerta meteo gialla per domani sabato 24 gennaio, a partire dalla mezzanotte. Temporali con pioggia e fulmini e rischio di allagamenti.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Torna il maltempo in Campania con pioggia, fulmini e vento. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla dalla mezzanotte di sabato 24 gennaio e per le successive 24 ore: rischio allagamenti e fiumi di fango su tutto il territorio. Massima attenzione da parte delle istituzioni, dopo le devastazioni avvenute in Sicilia e Calabria per mareggiate e alluvioni, legate al ciclone Harry che si è abbattuto sulla parte bassa del Mediterraneo, con venti che in alcuni casi hanno sfiorato i 120 chilometri orari. In Campania, però, gli effetti sono stati marginali.

Le aree interessate dall'allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania, intanto, per la giornata di sabato 24 gennaio, ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte e per 24 ore, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele).

Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione civile, per questi motivi, ha raccomandato alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico, e, inoltre, di prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale per l'eventuale evoluzione dei fenomeni collegati al maltempo.

Attualità
Campania
Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi dirigerà gli uffici della Regione a Bruxelles? Più nomi in lizza, in pole position c'è Borriello
Regione, tra i primi atti della giunta Fico il dimensionamento scolastico. No al commissario, prevale la linea soft in Campania
Ciro Pellegrino
Commissioni regionali Campania, i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone. Ma hanno un problema: il ruolo per Fortini
«Longola sa cos'è?». Gennaro Sangiuliano in Aula interroga Fico. Ma non finisce benissimo per lui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views