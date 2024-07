Torna balneabile il mare a Pietrarsa e Capo Posillipo dopo le nuove analisi Arpac

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

I tratti di mare di Pietrarsa e Capo Posillipo tornano balneabili: dopo lo stop di cinque giorni fa, quest'oggi i risultati delle nuove analisi effettuate dall'Arpac nelle ultime 24 ore hanno dato esito "favorevole alla balneazione poiché", spiega in una nota Palazzo San Giacomo, "tutti i parametri sono risultati inferiori rispetto ai limiti stabiliti dalla legge".

I divieti erano stati notificati dal Comune di Napoli lo scorso venerdì, dopo una serie di analisi negative. Soddisfazione, oltre che il mare di Posillipo, anche per il tratto che si trova a Pietrarsa, nella zona orientale di Napoli. "Si prosegue nel percorso di balneabilità del lungomare ad est di Napoli: il test precedente, fatto secondo il calendario regionale prestabilito, era capitato il giorno dopo grandi temporali e quindi il risultato poteva essere non significativo", ha spiegato Edoardo Cosenza, assessore con delega al mare del Comune di Napoli, "I nuovi risultati, invece, confermano la rinnovata balneabilità della zona comunale di Pietrarsa".

La decisione dello stop era arrivata per vari motivi: nel tratto di Pietrarsa, spiegò l'Arpac, "i risultati delle analisi effettuate su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 23 del mese di luglio anno 2024, è sfavorevole e pertanto la la balneazione è da vietarsi, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato". Per quanto riguarda Capo Posillipo, le analisi sui campioni avevano "rilevato una concentrazione di Enterococchi intestinali superiore al limite previsto". Due fattori che imposero il divieto di balneazione in ambo le zone.