Tony Scotto, morto mentre cercava di entrare allo stadio di Napoli: allarme 5 ore dopo la caduta Il 42enne rinvenuto già morto nei parcheggi sotterranei abbandonati; l’amico che era con lui ha contattato la Polizia dopo mezzanotte.

A cura di Nico Falco

Tony Scotto Di Luzio, il 42enne deceduto stanotte mentre cercava di entrare attraverso un cunicolo nello stadio Maradona, poteva essere salvato? Interrogativo fondamentale, la cui risposta dovrà arrivare dall'autopsia e potrebbe incidere sulla posizione dell'amico che era con lui: Fanpage.it apprende fa fonti qualificate che l'allarme è stato dato soltanto intorno a mezzanotte e mezza, ovvero circa 5 ore dopo l'incidente.

Ieri sera, questa la ricostruzione su cui sono ancora in corso accertamenti, il 42enne si sarebbe incontrato nei pressi dello stadio con un amico intorno alle 19; entrambi senza biglietto, avrebbero tentato insieme a lui di raggiungere la curva per assistere all'incontro tra Napoli e Milan usando un vecchio varco già murato in passato.

L'incidente nel parcheggio sotterraneo abbandonato

I due sarebbero passati attraverso un foro in un muro nel sottopasso Claudio che conduce alla ex casa del custode e all'area dei parcheggi mai inaugurati, e da lì avrebbero cercato di salire verso la Curva A. Il 42enne sarebbe riuscito a passare mentre l'altro avrebbe desistito dopo il crollo di alcune tavole di legno. Da quel momento i due si sarebbero divisi.

La persona che era con lui non si sarebbe accorta dell'incidente e, convinta che Di Luzio fosse riuscito a raggiungere gli spalti, sarebbe tornata indietro. Si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine soltanto molto più tardi, intorno alle 00.30, preoccupata perché non riusciva a contattarlo.

L'allarme lanciato 5 ore dopo la caduta

Una volante del commissariato San Paolo h accompagnato l'amico della vittima nel sottopasso Claudio, le operazioni di ricerca si sono rivelate lunghe e difficoltose per le condizioni dei locali e per l'oscurità. Il corpo è stato rinvenuto nella notte: era precipitato nella tromba di un ascensore, sarebbe caduto dopo il cedimento di alcune assi di legno poste a copertura. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica per i rilievi.

Il volo con tutta probabilità non gli ha lasciato scampo ma l'autopsia dovrà chiarire se, al contrario, il 42enne era ancora vivo dopo l'impatto e se sarebbe stato possibile aiutarlo in qualche modo se i soccorsi fossero arrivati prima.