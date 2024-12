video suggerito

Tony Colombo torna a cantare nel carcere di Ariano Irpino all'Antivigilia di Natale Tony Colombo canta per qualche minuto nel carcere di Ariano Irpino: sul suo account ufficiale di TikTok, gestito da terzi, appare anche una foto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tony Colombo

Tony Colombo è tornato a cantare, nel carcere di Ariano Irpino: pochi minuti, non organizzati, nell'Antivigilia di Natale all'interno del carcere irpino. Sul suo account ufficiale di TikTok, gestito da terzi, circolano anche alcune foto del cantante, arrestato nell'ottobre 2023 e al momento ancora detenuto. Molti i commenti, sulla sua pagina ufficiale

Nell'ottobre 2023, Tony Colombo, assieme alla moglie Tina Rispoli, erano stati arrestati nell'ambito di un blitz contro il clan di Lauro di Secondigliano, area nord di Napoli: i due sono accusati di aver finanziato le attività, lecite ed illecite, di Vincenzo Di Lauro, figlio di Paolo detto Ciruzzo il Milionario. Nel marzo di quest'anno, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia, che è rimasta così in carcere.

A fine ottobre scorso, invece, il pubblico ministero Lucio Giugliano, nella giornata d'apertura del rito abbreviato staturito dall'inchiesta anticamorra che ha portato in carcere la coppia, ha chiesto nove anni di carcere per Tony Colombo e altrettanti per la moglie Tina Rispoli, per l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa col clan Di Lauro di Secondigliano. Dopo la richiesta del pm, ora si attende l'udienza nell'aula bunker del carcere di Poggioreale, per le arringhe difensive, prima che l'ultima parola passi al giudice per l'udienza preliminare per la sentenza.