video suggerito

Tirocini al Comune di Napoli da 600 euro al mese: 860 posti, come fare domanda Al via dal 9 maggio le domande per i tirocini da 600 euro mensili al Comune di Napoli: si aggiungono all’assegno dell’Adi. I requisiti e come partecipare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Al via i tirocini di inclusione sociale da 600 euro al mese al Comune di Napoli. Possono partecipare le persone da 16 a 59 anni, sia i beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI), che altri nuclei familiari e persone in simili condizioni di disagio economico residenti nel Comune di Napoli, purché il reddito Isee non superi 9.360 euro. A disposizione ci sono 860 posti. Il contributo di frequenza del tirocinio è valido per un anno e si aggiunge all'importo dell'Adi. Si può fare domanda a partire dal 9 maggio 2025. Nella graduatoria sarà data priorità a chi presenterà prima la richiesta.

Qual è l'importo del tirocinio di inclusione sociale

Il Comune di Napoli ha avuto a disposizione un budget di 7,1 milioni di euro per i tirocini, che sono finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionale e l’inserimento/reinserimento di persone in condizione di fragilità sociale. L'obiettivo è quello di avere in futuro un inserimento lavorativo stabile.

Sono stati considerati 860 tirocini, aventi durata di 12 mesi, con indennità di partecipazione di importo mensile pari ad euro 600,00, al lordo di eventuali imposte qualora dovute, da corrispondersi ai tirocinanti – in relazione alle attività prestate – direttamente dall’Amministrazione Comunale. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora la partecipazione sia inferiore alla percentuale del 70 per cento. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente anche ai fini ISEE.

I tirocini avranno luogo nell’ambito del perimetro territoriale di competenza della Città Metropolitana di Napoli, quindi tutta la provincia di Napoli, non solo la città.

I tirocini sono suddivisi per settore di attività:

Turismo: 248 tirocini

Servizi alla persona e servizi alle imprese: 164 tirocini

Moda, commercio e artigianato: 151 tirocini

Eventi, cinema e spettacolo: 150 tirocini

Edilizia e Meccanica: 147 tirocini

Chi può partecipare al bando: i requisiti

I destinatari dell’intervento sono i beneficiari dell’Assegno di inclusione nonché nuclei familiari ed individui in simili condizioni di disagio economico. I tirocini di inclusione rientrano, infatti, tra gli interventi attivabili anche in favore di nuclei familiari e di individui che non siano beneficiari dell’Assegno di Inclusione e in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360,00 euro, per i quali sussista una “presa in carico sociale" come definita con D.M. 160/2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato.

Tra i requisiti per partecipare al bando, bisogna avere:

età compresa tra i 16 e i 59 anni. In caso di minori di essere in regola con l’obbligo di istruzione;

residenza nel Comune di Napoli;

essere beneficiario o far parte di un nucleo familiare beneficiario della misura dell’Assegno di inclusione sociale (ADI) e non essere attivabile al lavoro (nota MLPS n.16631 del 03 ottobre 2024) o, alternativamente, di essere soggetto preso in carico o facente parte di un nucleo familiare preso in carico dai Servizi sociali e\o sanitari del Comune di Napoli ed essere in possesso di attestazione ISEE non superiore ad euro 9.360,00;

essere disoccupato/inoccupato;

essere cittadino comunitario o extra-comunitario in regola con il permesso di soggiorno.

Tutti i requisiti dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Come fare domanda per il tirocinio al Comune di Napoli

I candidati devono presentare la propria domanda di partecipazione, esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito portale telematico da venerdì 9 maggio 2025, alle ore 10,00.

il link per fare domanda per il tirocinio di inclusione sociale

Le domande potranno essere accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Pertanto verranno stilati 5 elenchi di partecipanti (uno per ciascun settore di attività) in base alla priorità di presentazione delle domande.

Alla domanda vanno allegati:

ISEE in corso di validità;

permesso di soggiorno (solo per candidati extra-comunitari).

Per tutte le altre informazioni e per eventuali aggiornamenti, è consigliabile consultare il sito del Comune di Napoli.