Tir si ribalta sull’Autostrada A16: ferito l’autista, traffico in tilt L’incidente si è verificato questa mattina poco dopo il casello di Grottaminarda, nella provincia di Avellino. Ancora incerte le cause che hanno portato il tir a ribaltarsi.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 luglio, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa: poco dopo le 13, dopo il casello di Grottaminarda, nella provincia di Avellino, per cause che sono ancora in corso di accertamento un tir – che trasportava carne – è uscito fuori strada e si è improvvisamente ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, in particolare quelli del distaccamento di Grottaminarda, che si sono adoperati per estrarre il conducente del mezzo pesante, rimasto incastrato nell'abitacolo.

L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti anche loro nel frattempo sul posto, che lo hanno trasportato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per le cure del caso; non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara. Il mezzo pesante è stato messo in sicurezza e poi rimosso da una ditta privata, intervenuta sul posto. L'incidente ha creato non pochi disagi alla circolazione automobilistica per alcune ore, per consentire i soccorsi e la rimozione del tir.