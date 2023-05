Tir si ribalta a Marcianise: autista incastrato nell’abitacolo, salvato dai pompieri L’uomo è stato poi medicato sul posto dai sanitari del 118. Ancora da chiarire i motivi che hanno portato l’autoarticolato a ribaltarsi.

A cura di Valerio Papadia

Rocambolesco incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, a Marcianise, nella provincia di Caserta: un tir si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato intorno alle ore 11 sulla Strada Statale Sannitica, all'esterno del noto centro commerciale orafo "Tarì": l'autoarticolato – che trasportava matasse di ferro – dopo aver sbandato si è ribaltato e ha concluso la sua corsa al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise, che si sono adoperati per mettere in salvo il conducente del tir, rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno così estratto il malcapitato dalla cabina dell'autoarticolato e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, intervenuti nel frattempo sul posto: l'uomo non ha riportato gravi ferite. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante, in attesa della rimozione.

La dinamica dell'incidente, invece, come detto è ancora poco chiara: nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.