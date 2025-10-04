Tir sfonda il guard rail e precipita sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria

Tir sfonda il guard rail e precipita in un terrapieno sull'Autostrada del Mediterraneo, A2 Salerno-Reggio Calabria. L'incidente stradale è avvenuto nella notte di sabato 4 ottobre, nel tratto di strada tra Sala Consilina e Padula, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl di Salerno, i vigili del fuoco, gli ausiliari dell'Anas, la società del gruppo Fs che gestisce l'arteria autostradale e la Polizia Stradale di Sala Consilina. Secondo le prime ricostruzioni, l'autoarticolato stava viaggiando in direzione di Salerno, quando, all'altezza del chilometro 99/100, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, per motivi ancora in corso di accertamento.

Il camionista si è salvato, sul posto la Polstrada

Il pesante tir si sarebbe schiantato violentemente contro il guard rail che costeggia la carreggiata, sfondandolo e precipitando parzialmente di sotto, in un terrapieno che costeggia l'autostrada. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Il camionista è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo e a mettersi in salvo. Le forze dell'ordine e gli ausiliari di Anas hanno provveduto a circoscrivere l'area per la messa in sicurezza. La Polstrada ha effettuato i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Il tir incidentato, non più in gradi di marciare, è stato poi recuperato questa mattina dal Soccorso Stradale Di Brienza di Padula.

Solo due giorni prima si era verificato un altro incidente. Un tir aveva improvvisamente perso il rimorchio nei pressi dell'uscita di Sala Consilina. Anche in questo caso non ci sono stati feriti per fortuna. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polstrada, l'Anas e una ditta specializzata per il recupero del mezzo.