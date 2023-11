Tir divorato dalle fiamme sull’autostrada A16, incendio all’uscita di Avellino Ovest L’incendio del camion poco dopo un viadotto, in prossimità dell’uscita Avellino Ovest dell’autostrada A16 Napoli-Bari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, questa mattina, lunedì 20 novembre 2023, dove un grosso tir è stato divorato dalle fiamme all'altezza dell'uscita di Avellino Ovest. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino con le autobotti e in queste ore si stanno ultimando le operazioni di spegnimento. Al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, non si registrerebbero feriti. L'incendio, secondo le prime informazioni, non avrebbe causato grossi disagi alla circolazione veicolare.

Incendio sull'Autostrada Napoli-Bari

Le fiamme sono deflagrate improvvisamente attorno alle ore 8,00 di questa mattina, lunedì 20 novembre 2023. Non sono chiari i motivi che possano aver innescato l'incendio. Forse legati a problemi tecnici del camion. Saranno gli ulteriori accertamenti condotti dai pompieri a chiarire la dinamica di cosa sia accaduto. Sul posto anche il personale di Autostrade per l'Italia e le forze dell'ordine che hanno delimitato l'area interessata dall'incendio, per consentire i rilievi del caso e le operazioni di messa in sicurezza.

Il tir in fiamme è accostato tra la corsia di emergenza e quella di decelerazione, poco dopo un viadotto. Dalle fiamme si è levata una grossa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Diversi gli automobilisti che per curiosità hanno rallentato la ve.locità dei propri veicoli, in prossimità del rogo, per capire cosa stesse accadendo. Ma, come detto, non si registrano code o traffico di particolare intensità e le operazioni di spegnimento stanno proseguendo celermente.