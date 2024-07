video suggerito

Uomo di 61 anni muore mentre guida e finisce contro un muro: incidente sull'Autostrada A16 La vicenda questa mattina sull'Autostrada A16, nel territorio di Grottaminarda, nella provincia di Avellino: per il 61enne non c'è stato nulla da fare.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un uomo di 61 anni è purtroppo deceduto mentre era alla guida della sua vettura, che poi ha concluso la sua corsa contro un muro al limite della carreggiata. Sul posto, al chilometro 80,200, nel territorio di Grottaminarda, in provincia di Avellino, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento: purtroppo, però, il 61enne – originario di Apice, nel Beneventano – era già morto; sul posto anche i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell'automobilista.

Sul luogo sono giunti, poi, anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare le precise cause della morte del 61enne e si sono adoperati per regolare la viabilità e impedire che l'incidente avesse conseguenze sulla circolazione automobilistica.

La provincia di Avellino è stata teatro, circa 24 ore fa, anche di un altro tragico incidente stradale: quattro ragazzi sono morti nello schianto della loro auto a Mirabella Eclano nelle prime ore del 13 luglio. Le vittime sono Roy Ciampa, Francesco Di Chiara e Mattia Ciminera, 20 anni e Bilal Boussadra, 18 anni.