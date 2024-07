video suggerito

Quattro 20enni morti in un incidente in Irpinia, tutta la Campania in lutto. De Luca: "Addolorati e sconvolti" Ancora incredulità e tanto dolore in provincia di Avellino e in tutta la Campania il giorno dopo l'incidente avvenuto a Mirabella Eclano in cui hanno perso la vita quattro giovani.

A cura di Valerio Papadia

In alto: Bilal Boussadra e Roy Ciampa. In basso: Mattia Ciminera e Francesco Di Chiara

C'è ancora tanta rabbia, incredulità, ma soprattutto dolore il giorno dopo l'incidente, verificatosi a Mirabella Eclano alle prime ore del 14 luglio, in cui hanno perso la vita quattro giovani 20enni: la provincia di Avellino, ma in generale tutta la Campania, è in lutto. Da tutta la regione, infatti, stanno arrivando, soprattutto dalle istituzioni, messaggi di cordoglio alle famiglie di Bilal Boussadra, Roy Ciampa, Francesco Di Chiara e Mattia Ciminera, amici inseparabili morti nello schianto. Il presidente Vincenzo De Luca ha voluto far sentire la vicinanza della Giunta regionale alle famiglie delle quattro vittime:

Siamo addolorati e sconvolti per il tremendo incidente avvenuto questa notte sulla statale 90 nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove hanno perso la vita quattro ragazzi, tre di 21 anni, originari dei comuni limitrofi di Frigento e Grottaminarda e il più giovane, di 18 anni, residente proprio a Mirabella Eclano. Quattro vite spezzate, speranze, sogni e progetti infranti. Ci uniamo al dolore delle comunità irpine, dove i giovani erano conosciuti e stimati ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie per questa immane tragedia

Giancarlo Ruggiero, sindaco di Mirabella Eclano, la cittadina teatro dell'incidente, ha dichiarato: "Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità, rivolgo a nome della Città di Mirabella Eclano e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Roy, Francesco, Mattia e Bilal che in modo inaccettabile hanno perso la vita la scorsa notte a causa di un terribile incidente stradale. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi".

Anche il sindaco della vicina Nusco, Antonio Iuliano, ha voluto esprimere il dolore della comunità per la tragedia: "Siamo vicini alle famiglie dei ragazzi tragicamente deceduti nell’incidente accaduto la notte scorsa a Mirabella Eclano. Esprimo a nome della comunità nuscana il cordoglio più sincero alle famiglie ed alle comunità di Frigento, Sturno e Mirabella colpite da questa tragedia immane".

Chi erano Bilal, Roy, Francesco e Mattia, morti nell'incidente

Amici da sempre, Roy Ciampa, Francesco Di Chiara e Mattia Ciminera avevano 20 anni, mentre Bilal Boussadra ne aveva 18. Proprio Bilal era considerato una promessa del pugilato e, soltanto qualche settimana fa, era diventato campione italiano di pugilato under 22. Roy Ciampa, invece, era un grande appassionato di moto, tanto da essere il più giovane presidente di un Club Ducati ufficiale, il "Motolito Doc Grottaminarda". Francesco Di Chiara era uno studente universitario di Giurisprudenza a Roma, mentre Mattia Ciminera lavorava nell'azienda di famiglia.