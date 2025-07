Sinfonia Salute è la nuova app per prenotare visite ed esami medici in Campania: tutte le novità e come funziona Il governatore Vincenzo De Luca ha presentato la nuova piattaforma regionale Sinfonia Salute: per a accedere all’offerta sanitaria della Campania. Sostituisce la vecchia app Campania in Salute. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Entra in funzione da oggi in Campania la nuova app SINFONIA Salute per prenotare le visite ed esami medici in tutte le strutture sanitarie pubbliche della regione, scegliere il medico di base o il pediatra di libera scelta, vedere le ricette e consultare il proprio fascicolo sanitario. È possibile anche pagare il ticket sanitario. SINFONIA Salute è l'applicazione ufficiale della Regione Campania dedicata a tutti gli assistiti dal servizio sanitario regionale: sostituisce la vecchia Campania in Salute, che, infatti, da oggi, lunedì 7 luglio, non è più funzionante.

Tra le novità, anche la possibilità di ricevere prestazioni in telemedicina. Mentre viene enormemente semplificato l'uso del CUP, il Centro Unico Prenotazioni, per visite ed esami medici. Una volta entrati nella sezione CUP, infatti, si troveranno già caricate le ricette mediche. Basterà cliccare sulla desiderata e verificare la disponibilità. Alcune prestazioni sanitarie, come le analisi di laboratorio non sono prenotabili tramite l'app. Per queste, infatti, occorre rivolgersi al Distretto Sanitario. La piattaforma consentirà anche di evitare il pagamento del ticket certificando il proprio reddito e rappresenterà anche una via d’accesso per richiedere il bonus di 600 € che la regione Campania prevedere per i secondi nati.

De Luca presenta la nuova app Sinfonia in Salute della Campania

La nuova app è stata presentata oggi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca. È già possibile scaricarla sul telefonino, utilizzando ad esempio l'Apple Store o Google Store. Se si possiede già "Campania in Salute", comparirà un messaggio che guiderà a scaricare la nuova app. “Sinfonia – ha detto De Luca – significa sistema informatico della Regione Campania. Questa app raccoglie in una sola piattaforma tutto quello che riguarda la sanità nella nostra Regione ed è un sistema veramente all’avanguardia". Si tratta, ha precisato, di "un servizio sanitario all’avanguardia che farà risparmiare tempo e non obbligherà i cittadini ad andare fisicamente negli uffici delle Asl o dei distretti sanitari. Questo aumenta di gran lunga la qualità del servizio che offriamo. Siamo davvero impegnati in questa evoluzione e continueremo a seguire, ad esempio, tutti gli aggiornamenti che vengono suggeriti dall'intelligenza artificiale e dai nuovi algoritmi che vengono proposti".

“Inoltre raccoglierà tutte le informazioni sanitarie legate agli interventi degli utenti o ai medicinali che un cittadino ha utilizzato nel corso della propria vita – chiarisce De Luca – Si tratta di dati che vengono riversati sul fascicolo sanitario elettronico e potranno essere utilizzati in caso di necessità impellenti. Per far si che ciò avvenga sarà però necessaria un’esplicita autorizzazione all’utilizzo dei dati da parte del cittadino".

Il messaggio su Campania in Salute per scaricare la nuova app SINFONIA

Come funziona SINFONIA Salute

Dopo aver scaricato l'App dallo store, bisognerà registrarsi utilizzando Spid o Cie. Dopodiché, l'app darà la possibilità di accedere digitalmente all'intera offerta di prestazioni sanitarie e mediche della Regione. Ecco cosa si può fare con la nuova App.

Prenotare online con il Cup unico regionale Campania

Nella sezione CUP (Centro di Prenotazione Unico regionale) è possibile prenotare una prestazione specialistica (esame diagnostico, visita medica) scegliendo la provincia di preferenza, visualizzando le disponibilità ordinate in base alla classe di priorità indicata dal medico sulla prescrizione. Successivamente pagando il ticket on line (PagoPA). Per effettuare una nuova prenotazione è necessario disporre del Numero di Ricetta Elettronica (NRE) presente in tutte le ricette elettroniche dematerializzate. Ogni giorno sono circa 50mila le prestazioni gestite dal CUP.

Consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico

In questa sezione si trovano tutte le informazioni relative alla propria situazione sanitaria. Qui c'è la propria storia clinica. Informazioni utili per diagnosi accurate e interventi tempestivi in caso di emergenza. Bisogna esprimere il consenso alla consultazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, affinché possa essere utilizzato dalle strutture sanitarie in caso di bisogno. Esprimendo il consenso alla consultazione si permette ai medici di accedere ai documenti e dati sanitari. Ad oggi ci sono oltre 30 milioni di documenti caricati (certificati, diagnosi, prescrizioni) generati dalle strutture pubbliche e private.

Come usare la televisita e il teleconsulto

Si tratta di un nuovo servizio di Televisita che permette di svolgere le visite di controllo direttamente da casa, senza recarsi in ambulatorio o nella struttura ospedaliera. Le Televisite hanno la stessa funzione e la stessa validità delle visite ambulatoriali, con l'unica differenza che il paziente e lo specialista non sono fisicamente nello stesso posto. Dopo la prima visita, il cittadino campano potrà effettuare i controlli successivi, previa prescrizione del proprio Medico di Medicina Generale, direttamente da casa. Con il Teleconsulto possibile per gli specialisti di presidi ospedalieri differenti collegarsi tra loro per identificare i migliori percorsi terapeutici adatti alle esigenze dei pazienti.

Come compilare l'autocertificazione per l'esenzione ticket

Altra novità, attraverso il Portale e l’App è possibile compilare online l’autocertificazione del reddito, operazione necessaria per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket. È possibile verificare online le esenzioni attive.

Cambiare il medico di base o il pediatra

In Campania è possibile scegliere e revocare in pochi click il proprio medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta per i propri figli. Questo servizio digitale nasce dall’esigenza da parte della Regione Campania di fornire al cittadino la possibilità di gestire in maniera autonoma la preferenza del proprio medico. Il servizio Scelta e revoca MMG/PLS online può essere utilizzato da tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della propria ASL ed è sufficiente selezionare il professionista dall’elenco e confermare l’opzione. Attraverso questa funzione è possibile anche scaricare il libretto sanitario.

Corredo vaccinale

Il calendario vaccinale, lo stato di copertura, i richiami e le eventuali inadempienze sempre aggiornati su Portale e App. Il servizio consente di pianificare le vaccinazioni dei minori e scaricare il certificato vaccinale. Oltre 10 milioni le vaccinazioni gestite dal sistema Sinfonia.

Tamponi Covid19 caricati subito online

Tutte le funzionalità dell'App e-Covid SINFONIA adesso sono facilmente consultabili anche in SINFONIA Salute. Potrai continuare a ricevere le notifiche in tempo reale degli esiti o consultare i risultati dei tamponi antigenici, molecolari e rapidi per te e i tuoi familiari.

Voucher nuovi nati secondo geniti

Dal Portale Salute del Cittadino è possibile scaricare anche il Voucher Nuovi Nati Secondogeniti, una misura a supporto della natalità in Campania. L’iniziativa prevede, oltre all’erogazione di un contributo una tantum sotto forma di voucher del valore di € 600,00, da riconoscere alle madri aventi diritto per le nascite decorrenti dal 01/01/2025, la possibilità per le famiglie destinatarie di poter usufruire di azioni di sostegno alla genitorialità offerte dagli enti del terzo settore selezionati nell’ambito del progetto “Genitori si diventa”. Il voucher costituisce un sostegno una tantum alla famiglia dedicato alle spese inerenti all’acquisto di beni e prodotti per l’infanzia: a mero titolo informativo e non esaustivo, latte liquido e in polvere, pannolini, biberon, succhiotti, alimenti (pappe, omogeneizzati, ecc.), indumenti, accessori, ecc.

Sul Portale Salute del Cittadino sono anche attive sezioni dedicate a campagne informative su diversi temi sanitari, ad esempio le Campagne di Prevenzione e la Campagna per la Donazione degli organi.