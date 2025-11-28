Tina Spatarella, insegnante morta in un incidente: fermato il presunto pirata della strada, era andato all’estero

Un uomo di 31 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale: secondo gli inquirenti era alla guida della Bmw che, il 16 novembre sulla Domitiana, ha travolto l’auto sulla quale viaggiava Tina Spatarella, insegnante di 61 anni, morta nell’impatto.

Tina Spatarella

È stato fermato l'uomo ritenuto responsabile di aver provocato il grave incidente nel quale, lo scorso 16 novembre, è morta Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Si tratta di un uomo di 31 anni, identificato dagli agenti del Compartimento di Polizia Stradale Campania-Basilicata: secondo gli inquirenti, era lui alla guida della Bmw che, nella notte del 16 novembre, sulla Domitiana a Villa Literno, nel Casertano, ha travolto l'auto sulla quale l'insegnante si trovava insieme ad altre tre persone, che sono rimaste gravemente ferite nell'impatto; dopo l'incidente, il 31enne si è poi dato alla fuga, abbandonando l'automobile sul posto e rendendosi irreperibile.

L'uomo era andato all'estero con la famiglia: fermato al rientro in Italia

Le indagini della polizia sono state articolate e hanno permesso, nei giorni successivi al tragico incidente, di pervenire all'identità del conducente della Bmw che aveva provocato il sinistro stradale. Come emerso dall'attività investigativa, però, dopo l'impatto il 31enne si era recato all'esterno con la famiglia: è stato soltanto al rientro in Italia che i poliziotti, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno potuto eseguire il decreto di fermo nei suoi confronti; per il 31enne, dopo la convalida, si sono aperte le porte del carcere.

L'incidente in cui è morta Tina Spatarella: tre persone ferite gravemente

Il tragico incidente stradale in cui è morta Tina Spatarella, originaria di Aversa e insegnante in un istituto di Sant'Antimo, si è verificato nella notte tra il 15 e il 16 novembre sulla Domitiana, lunga strada statale tra le province di Napoli e Caserta. Nei pressi dell'uscita di Villa Literno, l'auto sulla quale viaggiava la docente è stata tamponata violentemente dalla Bwm: per Tina Spatarella non c'è stato, purtroppo, niente da fare, mentre altre tre persone che viaggiavano sulla stessa automobile sono rimaste ferite gravemente, anche se nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.