Incidente mortale sulla Domitiana, la vittima è Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Pirata della strada in fuga

L’incidente si è verificato questa notte nei pressi di Villa Literno, in provincia di Caserta: nello scontro sono rimaste ferite altre due persone. Il conducente dell’altra auto si è dato alla fuga.

Tina Spatarella, morta in un incidente stradale sulla Domitiana

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre sulla Domitiana, lunga arteria stradale che mette in comunicazione le province di Napoli e Caserta: la vittima è Tina Spatarella, insegnante di 61 anni. Stando a quanto si apprende, la docente – residente ad Aversa, nel Casertano e insegnante di religione all'Istituto Don Milani/Pestalozzi di Sant'Antimo, nel Napoletano – si trovava a bordo di un'auto insieme ad altre due persone quando, nei pressi dello svincolo di Villa Literno, la vettura sarebbe stata tamponata violentemente da un'altra automobile.

Ferite le altre due persone che erano in auto con la docente

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'insegnante, che lascia due figli. Le altre due persone che si trovavano nella stessa automobile di Tina Spatarella, invece, sono state soccorse dai sanitari e trasportate in ospedale: da quanto si apprende, le loro condizioni sarebbero gravi. Il conducente dell'altra automobile, invece, dopo il violento impatto ha ripreso la corsa ed è fuggito, facendo perdere le sue tracce.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono affidate le indagini per fare piena luce su quanto accaduto. I poliziotti hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare il pirata della strada in fuga.

Il cordoglio per la morte dell'insegnante Tina Spatarella

La tragica notizia della morte della docente di 61 anni ha lasciato senza parole entrambe la comunità, sia quella di Aversa che quella di Sant'Antimo: tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social oggi. Massimo Buonanno, sindaco di Sant'Antimo, dove la docente insegnava, ha scritto: "L'intera comunità Santantimese si unisce al dolore della famiglia della docente Tina Spatarella e a quello dell'istituto comprensivo Don Milani/Pestalozzi per la tragica e prematura scomparsa dell'amata maestra. Che la terra ti sia lieve".

Ertilio Mezzacapo, ufficiale della Polizia Locale di Aversa, dove Tiziana Spatarella viveva, ha invece così ricordato la docente: "La nostra concittadina deceduta stanotte nell'incidente a Villa Literno. La professoressa Tina Spatarella, insegnante in una scuola di Sant'Antimo. Condoglianze alla famiglia, riposa in pace".