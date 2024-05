“Ti spariamo nelle gambe”, minacce al deputato Borrelli a Casalnuovo di Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) è stato vittima di minacce a Tavernanova, frazione di Casalnuovo di Napoli a ridosso di Pomigliano d'Arco. Il deputato si trovava nei pressi del McDonald's dove stava documentando l'inciviltà di chi, dopo aver cenato, abbandona cartacce e rifiuti per terra prima di andare via. Dopo le minacce, il deputato è stato anche seguito da alcuni motorini ed auto "da un gruppo di soggetti il cui scopo era quello di intimidire e provocare danni", ha spiegato lo stesso Borrelli.

La vicenda è accaduta nel piazzale di un autolavaggio limitrofo al McDonald's, che da tempo viene letteralmente "invaso" da sporcizia: cibo, contenitori e carte, involucri, bicchieri e contenitori di plastica, tutte gettate per terra nel piazzale dagli avventori del locale, che si recano in quell'area per mangiare da asporto. Mentre era là, però, alcune persone hanno iniziato ad insultarlo prime e poi minacciarlo: "Ti spariamo due botte nelle gambe". La situazione è diventata così tesa.

"Una serata assurda che dimostra quanto in questi luoghi occorrano più controlli e come certi ragazzini si sentano padroni di intere aree ritenendosi intoccabili. Situazione McDonald’s a parte", ha spiegato Borrelli, "viviamo in un territorio dove la criminalità e la violenza stanno togliendo spazio a legalità e sicurezza. Se pensano di avermi intimidito si sbagliano di grosso visto che ho chiesto immediatamente interventi frontali per bonificare l'area e ci tornerò a breve. Non possiamo permettere che questi delinquenti facciano vivere nel terrore gli abitanti del posto e chi vuole passare una serata di svago".