Picchia il cane e lo lega con una catena sul balcone: orrore a Casalnuovo. Uomo denunciato e multato La cagnolina Zaira picchiata e poi legata con un catena fuori ad un balcone: avviene a Casalnuovo di Napoli. Le immagini finiscono in Rete, arrivano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un uomo è stato immortalato da alcuni passanti mentre picchiava ripetutamente il proprio cane sul balcone di casa: e non solo, il povero quadrupede era costretto a restare giorno e notte sul balcone stesso. I video hanno fatto rapidamente il giro della Rete, fino ad arrivare ai carabinieri: si è scoperto così che la vicenda era avvenuta a Casalnuovo di Napoli, nell'hinterland del capoluogo partenopeo, nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorsi: tante le storie sui social che hanno riempito i feed di giovani e meno giovani, tutti indignati per quanto stava avvenendo. Dopo i dovuti accertamenti, i carabinieri sono quindi passati ai fatti.

Dai controlli, è emerso che la cagnolina non avesse neppure il chip e che venisse tenuta legata con una catena, cosa assolutamente vietata in Campania. E così nelle scorse ore un 35enne del posto è stato denunciato per maltrattamento di animali, per mancata iscrizione all’anagrafe canina, detenzione di cane alla catena e malgoverno di animali. Per il 35enne anche una multa pari a 900 euro.

La cagnolina, Zaira, è stata invece affidata dal personale veterinario al comune di Casalnuovo di Napoli, che l'ha trasferita al canile convenzionato "Fido e Felix" di Frattaminore. Successivamente, inizieranno le pratiche per l'adozione. Al momento del salvataggio del cane, tutto il condominio ha accolto con un lungo applauso le forze dell'ordine e Zaira stessa, che è uscita dall'appartamento letteralmente tra gli applausi di tutti. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche la consigliera regionale di Demos-Europa Verde, Roberta Gaeta, insieme alle Guardie zoofile della Lipu, che hanno seguito passo passo l'operazione.

