Crolla palazzina a Torre del Greco. Era disabitata da anni, danneggiata dal terremoto del 1980 Stabile da quasi 45 anni in condizioni precarie, crolla in mattinata a Torre del Greco. Immobile disabitato da tempo, nessun ferito. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

Crolla un palazzo a Torre del Greco. Il cedimento non ha fortunatamente provocato feriti. È avvenuto in primo vico Orto Contessa zona centro storico. Si tratta di un immobile disabitato da anni, poiché pesantemente danneggiato nel terremoto d'Irpinia e Basilicata del 23 novembre 1980, quindi parliamo di quasi 45 anni fa, una palazzina di tre piani già interessata da pregresse ordinanze di ripristino dello stato di sicurezza. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco e il vicesindaco Michele Polese.

La palazzina è non molto distante dallo stabile che venne giù nel luglio del 2023, causando tre feriti e per le cui conseguenze corso Umberto I è ancora interdetto alla circolazione viaria. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, ora si sta cercando di capire se dovesse servire sgombrare eventuali unità abitative danneggiate o a rischio e nelle prossime ore inizieranno gli accertamenti sugli stabili a ridosso dell’edificio crollato e valutati eventuali sgomberi in via precauzionale.