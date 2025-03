video suggerito

Armato di coltello si barrica in casa e minaccia di lanciarsi nel vuoto: paura a Salerno Paura a Fuorni per un 45enne che minaccia di lanciarsi nel vuoto. L'uomo ha un coltello in mano. Sul posto polizia, pompieri e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attimi di paura a Salerno dove un uomo che aveva in mano un coltello ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Il 45enne è rimasto a lungo pericolosamente affacciato ad una finestra di uno stabile che si trova nel quartiere Fuorni. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le trattative di mediazione per dissuadere l'uomo dal mettere in atto il malsano proposito. Presenti anche i vigili del fuoco inviati dal Comando di Salerno, i quali hanno steso un telo gonfiabile adiacente al fabbricato a tutela della sicurezza del 45enne. Mentre è arrivata anche un'ambulanza del 118. La macchina dei soccorsi, insomma, si è immediatamente attivata, non appena è stato lanciato l'allarme.

La polizia media con il 45enne a Salerno

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non sono noti i motivi che avrebbero indotto l'uomo a tenere questo atteggiamento. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda. Al momento è stato creato un cordone di sicurezza per gestire la situazione ed impedire ad eventuali curiosi di avvicinarsi. L'operazione è durata circa 30 minuti. I poliziotti hanno avvicinato con cautela il 45enne, cercando di calmarlo e di farlo ragionare.

Con tatto e delicatezza sono riusciti alla fine a farlo desistere dal suo atteggiamento e a riportare la situazione alla normalità. Le autorità stanno ora valutando le condizioni psicologiche dell’uomo e le possibili cause del gesto. L’episodio ha molto scosso la cittadinanza. Il quartiere di Fuorni è rimasto sconvolto dall'accaduto e i residenti si stanno interrogando sui motivi del gesto.