Gioco crudele coi gabbiani nel golfo di Napoli: li attirano col cibo e ci si tuffano sopra Un video mostra alcuni ragazzi che si tuffano su un gruppo di gabbiani in mare; l'episodio denunciato dal deputato Borrelli.

A cura di Nico Falco

Un frame del video pubblicato sui social

Prima attirano i gabbiani lanciando del cibo in acqua, poi si tuffano in mare su di loro, cercando di colpirli, mentre a bordo della barca si sentono le risate. Gioco crudele, quello che viene mostrato in un video pubblicato sui social e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Il filmato, ambientato nel golfo di Napoli, è stato girato proprio dai ragazzi a bordo, e risalirebbe allo scorso weekend.

Nelle immagini si vede tutta la scena: da quando gli uccelli vengono attirati, lanciando delle briciole di pane, a quando c'è il tuffo "a bomba", preceduto dal conteggio. Quasi tutti i gabbiani sono riusciti a volare via in tempo, ma uno di loro sarebbe stato colpito in pieno e sarebbe rimasto ferito. Scrive Borrelli:

Quando i volatili hanno cominciato a beccare, i giovani hanno iniziato una breve conta per poi tuffarsi in mare, col tipico tuffo “a bomba,” impattando sui gabbiani. Quasi tutti sono riusciti a volare via, tranne uno che, come si vede nel filmato postato dagli stessi ragazzi, è rimasto ferito nello scontro e non è riuscito più a muoversi. Vigliacchi, idioti e crudeli. Abbiamo segnalato l’episodio alla Guardia Costiera chiedendo di individuare i ragazzi e di poter avere notizie sul povero gabbiano ferito. Se si divertono così, si immagini cosa possano fare in altri contesti senza contare che offrono pessimi esempi ai loro coetanei e chi è più giovane, proponendo l’immagine degli animali visti come oggetti ludici, a cui fare ciò che si vuole come se fossero oggetti senza vita, quella vita per cui questi stolti non mostrano alcun rispetto. Noi non ne abbiamo per loro.