The Equalizer 3 con Denzel Washington si gira sulle scale della Funicolare di Montesanto Quattro giorni di riprese cinematografiche nella zona di Montesanto per girare il film con il divo hollywoodiano. Il piano traffico del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il film The Equilizer 3 con Denzel Washington, Dakota Fanning e Gaia Scodellaro si gira sulle scale della Funicolare di Montesanto e al centro storico. Quattro giorni di riprese cinematografiche, dal 23 al 26 novembre per la produzione americana, targata Sony Pictures, che vede alla regia Antoine Fuqua. Il set cinematografico si svilupperà dalla zona di Montesanto al Corso Vittorio Emanuele. Ma sono state scelte come location anche altre zone del centro storico, come via Sedile di Porto e via Sant'Aspreno.

Il film con Denzel Washington ha iniziato le riprese lo scorso settembre ed è girato in gran parte in Campania. Si spazia dalla Costiera Amalfitana con Atrani, Maiori e Minori al centro di Napoli, con piazza del Gesù, Montesanto e tanti vicoli caratteristici. Denzel, lo scorso ottobre, ha approfittato della location per visitare con la famiglia Positano, tra le perle della costiera, e cenare in alcuni ristoranti con prelibatezze della cucina campana, come al Chez Black dove è stato immortalato in alcune foto.

L'ordinanza di viabilità

Per le riprese a Montesanto e al Corso Vittorio Emanuele, il Comune, per l'occasione, ha deciso di emanare apposite ordinanze di viabilità:

Sospendere, per i giorni dal 23 al 25 novembre 2022 :

in via Sedile di Porto, stalli riservati alla sosta per motocicli e ciclomotori;

in via Sedile di Porto, dal civico 51 al civico 16, stalli riservati alla sosta libera;

in via Sant’Aspreno, stalli riservati alla sosta taxi;

in via Montesanto, altezza scale Montesanto, divieto di sosta

In Corso Vittorio Emanuele, all'altezza dello scalone “Montesanto”, istituire, dal 24 al 26 novembre 2022,