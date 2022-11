Napoli, The Equilizer 3 con Denzel Washington e Dakota Fanning si girà in piazza del Gesù Due settimane di riprese cinematografiche in piazza del Gesù. Il piano traffico dal 10 al 25 novembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram sonypictures

Il film The Equilizer 3 con Denzel Washigton, Dakota Fanning e Gaia Scodellarsi gira in piazza del Gesù, a Napoli. Due settimane di riprese, dal 10 al 25 novembre, per la produzione americana, targata Sony Pictures, che vede alla regia Antoine Fuqua, nella piazza del centro storico famosa nel mondo per Santa Chiara e la facciata bugnata della Chiesa del Gesù Nuovo. Il Comune, per l'occasione, ha deciso di sospendere, per tutto il periodo, le aree di sosta presenti in piazza, nonché il passaggio dei bus turistici, emanando apposita ordinanza.

The Equilizer 3, quindi, si sposta dalla Costiera Amalfitana al capoluogo partenopeo. Denzel, lo scorso ottobre, ha approfittato della location per visitare con la famiglia Positano, tra le perle della costiera, e cenare in alcuni ristoranti con prelibatezze della cucina campana, come al Chez Black dove è stato immortalato in alcune foto. Chissà che non possa fare altrettanto anche con le bellezze di Napoli, magari concedendosi una pizza in uno dei ristoranti dei Decumani.

L'ordinanza con il piano traffico

Ma cosa prevede l'ordinanza sulla viabilità? Di istituire in piazza del Gesù, dal 10/11/2022 al 25/11/2022:

la sospensione di tutte le aree di sosta riservate: posteggio di autovetture in servizio pubblico (taxi), stalli H earee di carico e scarico merci; il divieto di transito dei bus turistici.

Le riprese cinematografiche di The Equalizer, sono iniziate nelle scorse settimane. Nella pellicola Denzel riveste i panni del duro Robert McCall, ex agente dei servizi segreti che si è rifatto una vita tranquilla, ma che è costretto a tornare a fare i conti col suo passato. Molte scene del film sono ambientate proprio in Campania. Tra le location scelte anche Atrani, Maiori e Minori. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il primo settembre 2023.