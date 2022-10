Denzel Washington e Dakota Fanning in Costiera Amalfitana per girare The Equilizer 3 Il grande attore americano sta girando il suo nuovo film tra Atrani, Maiori e Minori e si è concesso anche una gita a Positano con la famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Instagram / sonypictures

Denzel Washington in Costiera Amalfitana per girare il film The Equalizer 3, che vede nel cast come co-protagoniste anche e Dakota Fanning e Gaia Scodellaro, mentre Antoine Fuqua firma la regia. Il divo di Hollywood, considerato tra i massimi interpreti cinematografici contemporanei, ha approfittato delle riprese anche per visitare con la famiglia Positano, tra le perle della costiera, e cenare in alcuni ristoranti con prelibatezze della cucina campana, come al Chez Black dove è stato immortalato in alcune foto.

Washington, considerato per lungo tempo uno degli uomini più affascinanti della terra, ha vinto due volte il Premio Oscar, come miglior attore non protagonista per il film di guerra Glory – Uomini di gloria (1989) e come miglior attore per Training Day (2001), dove interpreta il poliziotto corrotto Alonzo Harris. E quest'anno ha ricevuto la sua decima candidatura per la statuina d'oro. Memorabili nel corso della sua lunga carriera le sue interpretazioni di personaggi storici come Malcolm X, il pugile Rubin "Hurricane" Carter e Steve Biko, attivista anti-apartheid sudafricano.

Le riprese cinematografiche di The Equalizer, sono iniziate nelle scorse settimane. Nella pellicola Denzel riveste i panni del duro Robert McCall, ex agente dei servizi segreti che si è rifatto una vita tranquilla, ma che è costretto a tornare a fare i conti col suo passato. Molte scene del film sono ambientate proprio in Campania. Tra le location scelte anche Atrani, Maiori e Minori. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il primo settembre 2023.