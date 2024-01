Test IT-Alert in Campania oggi alle 12 per collasso grandi dighe: a chi arriverà il messaggio Oggi giovedì 25 gennaio alle 12 secondo test in Campania per il sistema IT-Alert, stavolta per collasso grandi dighe alla Diga di Presenzano, in provincia di Caserta. A chi arriverà il messaggio e cosa fare per il questionario. L’elenco dei comuni interessati dalla simulazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo giorno di sperimentazione in Campania del sistema IT-Alert. Alle 12 di oggi, giovedì 25 gennaio, i telefonini di tutti coloro che si troveranno nei comuni a ridosso della diga di Presenzano riceveranno un messaggio di test dal sistema IT-Alert, come già accaduto per ieri per la simulazione di Napoli per il rischio di incidente rilevante in stabilimento industriale, anche in questo caso si tratta soltanto di un test, e dunque non c'è alcun rischio reale per i cittadini. Una volta ricevuto il messaggio, i cittadini potranno compilare un questionario da compilare, che sarà accessibile anche per chi non l'avrà ricevuto e che è invitato a partecipare ugualmente alla sperimentazione. I messaggi di test arriveranno nell'area vicino alla Diga di Presenzano alle 12 in punto a tutti i cellulari accesi e connessi alla rete telefonica, riproducendo un suono di notifica diverso dal solito.

A cosa serve la simulazione per collasso grandi dighe

Si tratta di un test per collasso grandi dighe, ovvero nell'eventualità di una catastrofe che porti al cedimento improvviso di una delle tante dighe che si trovano sul territorio italiano: in Campania è stata scelta la diga di Presenzano, nel Casertano. In questo caso, il messaggio arriverà solo a chi, alle 12 in punto di giovedì 25 gennaio, si troverà nei comuni limitrofi alla diga. Il test fa parte di un'ampia sperimentazione che riguarda tutta Italia e che in Campania, dopo il test di Napoli, riguarderà ora l'area a ridosso della diga di Presenzano.

Dove suonano i cellulari per il test IT-Alert in Campania: l'elenco dei comuni coinvolti

Il messaggio di IT-Alert arriverà alle 12 in punto solo a chi in quel momento si ritroverà, con telefonino acceso e connesso alla rete telefonica, in questi comuni:

Leggi anche Meteo Napoli e Campania, tornano ad aumentare le temperature dopo il grande gelo

Per la provincia di Caserta, i comuni di Presenzano, Vairano Patenora, Pratella, Ailano, Raviscanina, Pietravairano, Sant’Angelo d’Alife, Baia e Latina, Alife, Dragoni, Alvignano, Gioia Sannitica, Ruviano, Castel Campagnano, Caiazzo, Piana di Monte Verna, Castel Morrone, Pontelatone, Bellona e Capua.

Per la provincia di Benevento, i comuni di Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola.

Vale a dire, l'area interessata da una eventuale catastrofe dovuta al cedimento della diga.

Cosa fare dopo il messaggio di test IT-Alert e dove trovare il questionario

Il messaggio arriverà simultaneamente alle 12 per tutti i cittadini che a quell'ora in punto, indifferentemente dalla loro residenza o domicilio, si troveranno nei comuni a ridosso dell'impianto. Una volta ricevuto il messaggio, diverso dai normali sms per suono e ricezione, sui propri display comparirà il messaggio:

TEST – Questo è un messaggio di test IT-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it

A quel punto, non bisognerà fare altro se non compilare il questionario dedicato, che sarà disponibile anche per chi non dovesse ricevere il messaggio. Rispondendo al questionario si permetterà alla Protezione Civili di testare, soprattutto in caso di mancata ricezione del messaggio, la funzionalità del sistema.