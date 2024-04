Sequestrati 90 chili di pesce senza etichette e documenti: donati in beneficenza

video suggerito

Oltre 90 chili di prodotti ittici sequestrati dai carabinieri e donati in beneficenza: è accaduto a Telese Terme, nel Sannio, dopo i controlli all'interno di una pescheria della Valle Telesina a cui hanno preso parte i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di

Telese Terme , congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, della provincia di Napoli. Si tratta di un'operazione svolta nell'ambito di vari controlli nel Settore Agroalimentare, ed altre se ne svolgeranno nei prossimi giorni.

In particolari, le forze dell'ordine hanno scoperto all'interno di una pescheria della Valle Telesina diverse inadempienze relative all’assenza di documenti appropriati e alla mancata etichettatura di circa 90 chili di pesce: tutti elementi obbligatori ai fini della tracciabilità e senza i quali il pesce (come gli alimenti in generale) non possono essere venduti ai consumatori. Da qui il sequestro amministratativo di circa 90 chili di prodotti ittici ed una multa di 1.500 euro per il titolare. Il pesce sequestrato, su richiesta delle forze dell'ordine, è stato poi analizzato dai dipendenti del settore veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Telese Terme, che lo ha giudicato come idoneo al consumo umano e, pertanto, devoluto in beneficenza dalle stesse forze dell'ordine.