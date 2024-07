video suggerito

Controlli alla movida nel centro di Napoli: sequestrati 20 scooter ai conducenti senza casco Venti scooter sequestrati per guida senza casco e accertamenti su altri reati è il bilancio dei controlli dei carabinieri alla movida del weekend al centro di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Venti scooter sequestrati, perché i conducenti guidavano senza casco, è il bilancio di una notte di controlli tra sabato 20 e domenica 21 luglio, tra piazza Dante e piazza della Vittoria a Napoli. I carabinieri della Compagnia centro, del Nucleo Radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno svolto vari controlli nelle zone più gettonate della movida partenopea nel corso del finesettimana, una notte di mezza estate in cui hanno fatto trentatré contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada. Tra queste diciannove riguardano la guida senza casco. I militari hanno sequestrato venti scooter, perché hanno sorpreso i conducenti a guidare senza casco.

Il bilancio dei controlli della movida al centro di Napoli

Durante i controlli alla movida nel centro di Napoli i carabinieri oltre al sequestro dei venti scooter per conducenti senza casco gli accertamenti si sono concentrati anche su altri tipi di reati. Un uomo di quarantanove anni già noto alle forze dell'ordine è stato fermato per evasione e di nuovo riaccompagnato a casa, dove si trovava costretto al regime dei domiciliari. I militari lo hanno trovato fuori dalla sua abitazione, nonostante avesse ricevuto la misura di custodia cautelare e non potesse uscire.

Parcheggiatori abusivi denunciati

I carabinieri hanno poi denunciato per parcheggio abusivo tre uomini, un sessantunenne, un cinquantaquattrenne e un trentanovenne, tutti e tre del posto e volti già conosciuti alle forze dell'ordine, sorpresi nell'area di via Orsini. Tutti e tre già multati e sottoposti al divieto di accesso alle aree urbane per lo stesso tipo di reato. Hanno segnalato un diciannovenne alla Procura come assuntore di sostanze stuopefacenti. Questo è il bilancio dei controlli del weekend svolti dai carabinieri al centro di Napoli.