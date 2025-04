video suggerito

Terzo mandato, De Luca ironico: "Ora spazio a politica di alto valore". Manfredi: "Decisione Consulta va rispettata" De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vincenzo De Luca

"Dopo il pronunciamento dell’Alta, anzi Altissima, Corte, si apre in Italia una stagione politica di alto valore ideale, morale e istituzionale…Ma nessuno si faccia distrarre dal lavoro!". Usa l'ironia il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'indomani della decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo mandato alla presidenza della Regione. L'ex sindaco sceriffo non ha usato toni morbidi per commentare il pronunciamento. "Accolta una tesi strampalata che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti", ha detto. E Palazzo Santa Lucia ha pubblicato sul suo canale Youtube la registrazione integrale del dibattimento di ieri sulla legge regionale che, di fatto, permetteva la ricandidatura di De Luca per il terzo mandato consecutivo.

De Luca: "Noi pensiamo a lavorare"

Oggi De Luca, tornando sull'argomento, ha preferito usare il sarcasmo, aggiungendo anche che lui, al momento, preferisce pensare al lavoro. Il governatore, infatti, ha pubblicato una lista degli interventi sui quali la giunta regionale è all'opera e che vorrebbe almeno avviare prima della conclusione del mandato.

De Luca ha quindi elencato "le prime principali scadenze". Una ventina di cantieri, ai quali si aggiungono, ha precisato "vari altri interventi", sui quali "vi sarà mensilmente l’aggiornamento dell’agenda dei lavori". Eccoli tutti di seguito:

– Iniziativa pubblica sulle liste d’attesa – – Iniziativa sull’endometriosi – – Conferenza di servizi e gara di appalto per piazza Garibaldi e il Faro – – Appalto lavori EAV per Porta Nolana e copertura binari fino a piazza Garibaldi – – Consegna nuovi treni sulla Circumvesuviana – – Conferenza di servizi e gara di appalti per il nuovo Santobono – – Avvio lavori per l’ospedale Incurabili – – Avvio lavori per ospedale di Castellammare – – Avvio lavori per ospedale di Sessa Aurunca – – Assemblea sindaci per finanziamento opere stradali – – Avvio lavori stadio Arechi – – Avvio lavori stadio Volpe – – Conferenza servizi e appalto lavori stadio Collana – – Avvio realizzazione invasi collinari- – Conclusione lavori primi impianti di compostaggio- – Conferenza regionale sull’Ambiente – Conferenza di servizi e appalto lavori San Pietro a Majella- – Norme attuative della legge urbanistica- – Ampliamento finanziamenti aziende agricole- – Conclusione gara per la Quantum Valley- – Avvio trattativa per nuovo asse tangenziale Verso zona ospedaliera collinare

Manfredi: "Decisione Consulta va rispettata"

Sul pronunciamento della Corte Costituzionale è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha già chiarito da tempo di non essere in campo per le prossime regionali. Parlando a SkyTg24 il primo cittadino ha detto:

"Bisogna rispettare la decisione della Corte costituzionale che mette chiarezza su una questione, quella relativa al terzo mandato dei governatori, che era estremamente controversa e che creava anche confusione tra gli elettori. Finalmente abbiamo una decisione chiara, dobbiamo prenderne atto e rispettarla. Credo che le sentenze, soprattutto quelle della Corte costituzionale vadano rispettate, questo è avvenuto sull'autonomIa differenziata, dove è stata assunta una decisione che è venuta incontro alle giuste osservazioni presentate da molte Regioni e adesso va rispettata anche questa decisone sul terzo mandato. Credo che sia opportuno abbassare il livello di scontro e lavorare tutti insieme per dare soluzioni ai cittadini".