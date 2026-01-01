Terrorizzato dai botti di Capodanno: morto un cane nel quartiere Torrione di Salerno

Immagine di repertorio

Un cane è morto a Salerno, nel quartiere Torrione, terrorizzato dai botti di Capodanno. Inutili i tentativi di soccorso: il cane, che era anche anziano, è morto di paura. Lo ha raccontato Antonio Ferrara, segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, che tra le altre cose promuove da anni campagne di sensibilizzazione contro i fuochi di artificio proprio per proteggere gli animali domestici, il cui udito particolarmente sensibile fa sì che le esplosioni siano spesso micidiali per loro.

"Nonostante le campagne di informazione realizzate insieme al Comune di Salerno e a Salerno Pulita Spa, il malore per il cane è stato purtroppo fatale, è vergognoso", ha spiegato Antonio Ferrara. Un episodio simile era accaduto anche a Firenze, nelle ore precedenti al Capodanno, dove un altro cane era morto proprio per lo spavento causato dai botti. Si chiamava Nero, aveva circa 12 anni e viveva al Parco degli Animali, il canile rifugio del Comune di Firenze, anche sede dell'Ufficio per i Diritti degli Animali.

In realtà più che lo "spavento" in quanto tale, ad essere fatale è il rilascio di ormoni come adrenalina e cortisolo, una sorta di risposta dell'organismo allo stress che porta il cuore a battere più velocemente, la pressione sanguigna ad aumentare, con la respirazione si fa molto più affannosa. Proprio come negli essere umani, un un cane giovane e sano questo stato può rientrare senza troppe conseguenze, ma in soggetti anziani, cardiopatici o particolarmente ansiosi può diventare fatale, provocando aritmie o arresti cardiaci. Proprio come nei casi dei cani che muoiono "di paura" durante i botti di Capodanno.