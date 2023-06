Terremoto oggi a Napoli, altre scosse ai Campi Flegrei nel pomeriggio Due scosse si sono registrate a un minuto di distanza l’una dall’altra nella caldera dei Campi Flegrei: sono state entrambe avvertite distintamente dalla popolazione.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra nella caldera dei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e l'area Ovest di Napoli: due scosse di terremoto si sono susseguite a distanza di un minuto l'una dall'altra; la prima si è verificata alle 17.38, mentre la seconda alle 17.39 di oggi, giovedì 15 giugno. Entrambe le scosse di terremoto sono state distintamente avvertite dalla popolazione, dal momento che la profondità a cui gli eventi sismici si sono svolti è stata molto esigua: la prima scossa, infatti, ha avuto una profondità di 2,6 chilometri, mentre la seconda si è registrata ad appena 2,8 chilometri di profondità; l'ultima è stata la più forte, con una magnitudo di 2.9.

Le scosse sono stata chiaramente avvertite nei Comuni dell'area flegrea, soprattutto a Quarto e Pozzuoli, ma anche nei quartieri della parte occidentale di Napoli, in particolare ad Agnano, Bagnoli e Pianura. Come spesso accade per gli eventi sismici nei Campi Flegrei, i cittadini hanno avvertito un boato prima del sussulto della scossa.