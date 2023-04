Terremoto oggi a Benevento, scossa di magnitudo 2.1: verifiche dei danni nelle scuole La scossa di terremoto si è registrata intorno alle 10 di questa mattina. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto verifiche negli edifici scolastici.

A cura di Valerio Papadia

Trema la terra a Benevento: una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata nella mattinata odierna, mercoledì 26 aprile, nella città sannita. L'evento sismico è stato registrato alle ore 10.11, in un'area a 3 chilometri a Nord di Benevento e a una profondità di 10 chilometri, motivo per il quale è stata avvertita da alcuni residenti. In via precauzionale, il sindaco Clemente Mastella ha disposto verifiche strutturali e tecniche su tutti gli edifici scolastici di proprietà del Comune: il coordinamento degli accertamenti è stato affidato al dirigente del V Settore (Lavori Pubblici) Antonio Iadicicco.

Una giornata movimentata, quella odierna, anche nella caldera dei Campi Flegrei, nel Napoletano. Alle prime luci di oggi nella zona tra Pozzuoli e la periferia Ovest di Napoli si sono susseguite sette scosse di terremoto. L'evento sismico più forte è stato registrato alle ore 5.03: la scossa, di magnitudo 2.7, è stata distintamente avvertita dai residenti, visto che si è verificata a una profondità molto esigua, 1,8 chilometri.

"L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 04:37 di oggi 26 Aprile 2023 e costituito in totale da 4 terremoti di magnitudo massima di 2.7±0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei" ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni.