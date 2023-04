Terremoto a Napoli, 7 scosse ai Campi Flegrei nella notte. La più forte magnitudo 2.7 Nella notte sette scosse di terremoto registrate ai Campi Flegrei; per 6 di queste epicentro localizzato ad Agnano, zona via Antiniana.

A cura di Nico Falco

Molti cittadini dell'area flegrea si sono svegliati di soprassalto alle prime ore di oggi, 26 aprile: una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita alle ore 5:03 (ora locale), con magnitudo 2.7 e con una profondità stimata di 1.8 km. Si tratta della più intensa della nottata: nelle stesse ore ne sono state registrate sette, la maggior parte a bassa intensità.

Le scosse hanno avuto tutte epicentro ad Agnano, in zona via Antiniana, fatta eccezione per la prima, localizzata invece in zona Aeronautica. Il primo evento è stato registrato dai sismografi dell'Ingvi alle 3:40 (magnitudo 0.4, profondità 2.7). Circa mezz'ora dopo, alle 4:07, la seconda scossa: profondità 1.4, magnitudo 0.3. Alle 4:37 è stata registrata una scossa di magnitudo 1.2 (profondità 3.9). La quarta scossa alle 4:58: magnitudo 1, profondità 3 km.

La quinta pochi minuti dopo: alle 5:03 i sismografi hanno registrato l'evento con profondità stimata ad 1.8 km e magnitudo 2.7; è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in tutta l'area flegrea: in quei minuti ci sono state numerose segnalazioni dai diversi quartieri e zone di Napoli Ovest (Bagnoli, Cavalleggeri, Agnano) e dai comuni dell'immediata provincia, come Pozzuoli e Quarto, e parecchi sono stati i post sui social scritti da cittadini che si erano svegliati per via della scossa.

Il sito riporta altri due eventi in pochissimi minuti: uno alle 5:05 (magnitudo non riportata, profondità 3.8 km) e uno alle 5:05, a 2.2 km di profondità e magnitudo di 1.9. Le intensità, come sempre, sono stimate con un margine di errore (in positivo o in negativo) di 0.3.