Terremoto nella notte a Napoli, la scossa avvertita nei Campi Flegrei Una scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente nella notta a Napoli, l’epicentro nei Campi Flegrei; l’Osservatorio Vesuviano ha registrato tre eventi sismici.

A cura di Redazione Napoli

Una scossa di terremoto, della durata di alcuni secondi, è stata nettamente avvertita nella notte nella zona dei Campi Flegrei, a Napoli, poco dopo le 4. L'Osservatorio Vesuviano ha rilevato tre eventi sismici a distanza molto ravvicinata: una alle 4:05 (profondità stimata 2,2 km), l'altra alle 4:07 (profondità 1.7km) e la terza alle 4:15 (profondità 0.9 km). Sono tutte localizzate tra Napoli e Pozzuoli, con epicentro nella zona dell'Accademia Aeronautica.

L'evento sismico è stato sentito chiaramente sia a Pozzuoli sia nei quartieri della periferia ovest di Napoli, soprattutto per via della profondità molto bassa; al momento non si segnalano danni né feriti. Gli eventi farebbero parte di uno sciame sismico, fenomeno tipico di queste zone, che già da tempo sta facendo registrare scosse di questo tipo nell'area. Segnalazioni sono arrivate da gran parte dell'area occidentale di Napoli (quartieri di Pianura, Soccavo, Fuorigrotta e Bagnoli, oltre che dalla zona di Agnano) e da Pozzuoli; molti cittadini, svegliati di soprassalto, si sono riversati sui social, manifestando anche preoccupazione.

La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono, come sempre, in preallerta, ma al momento non si registrano criticità. Pochi giorni fa una scossa era stata avvertita nella stessa zona. Anche in quel caso, nonostante lo spavento di chi si era svegliato nel cuore della notte, il fenomeno era stato avvertito perché le scosse erano avvenute a bassa profondità ed era ascrivibile a quelli tipicamente legati al bradisismo e non c'erano stati allarmi. La situazione è tenuta sotto stretto monitoraggio e gli esperti del settore al momento non rilevano allarmi sull'area.