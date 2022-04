Terremoto nella notte, scossa a Napoli e nei Campi Flegrei magnitudo 1,8 Scosse di terremoto nella notte, avvertita a Napoli e nei Campi Flegrei: alle 5.11 di questa mattina la scossa più forte dello sciame sismico nella notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: la terra è tornata a tremare, con scosse fino a 1.8 di magnitudo che hanno svegliato la popolazione, che ha sentito anche forti boati. La scossa più forte, registrata alle 5.11 del mattino, è stata avvertita distintamente in tutta la zona dei Campi Flegrei: Arco Felice, via Napoli a Pozzuoli, Solfatara, rione Artiaco, via Campana, ma anche nel territorio occidentale dell'area metropolitana di Napoli, da contrada Pisciarelli, al quartiere di Agnano, così come la zona alta di Pianura zona alta, il rione Toiano e via Antiniana.

L'epicentro si trova nell'area tra la Solfatara e Pisciarelli, ad una profondità di 2.8 chilometri, come rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Non risultano al momento danni a cose o persone: Protezione Civile e Vigili del Fuoco come sempre in stato di pre-allerta, ma al momento non si registrano criticità. Lo sciame sismico ha risvegliato gran parte della popolazione: la scossa infatti, registrata ad una bassa profondità, è stata avvertita praticamente da tutti, anche a Monteruscello e Licola. In tanti sui social hanno commentato la vicenda, manifestando anche un elevato grado di paura, dovuto ai continui fenomeni sismici di questi giorni. Al momento tutto lascia credere che si tratti dei fenomeni sismici tipicamente legati al bradisismo dei Campi Flegrei, dove il suolo si sta sollevando a ritmi di 13 millimetri al mese, con una velocità di sollevamento che da qualche mese sembra aver accelerato. Complessivamente, infatti, da novembre 2005 ad oggi il suolo nei Campi Flegrei si è alzato di ben 93,5 centimetri: dato che comunque, al momento, non desta preoccupazione tra gli esperti del settore.