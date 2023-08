Sciame sismico nella notte a Napoli, a Pozzuoli gente in strada per la scossa Sciame sismico alle prime ore di oggi tra Napoli e Pozzuoli; la scossa più forte alle 4.48: magnitudo 2.5 e profondità 2 km, gente in strada per la paura.

A cura di Nico Falco

La gente in strada a Pozzuoli (ph Enzo Buono)

Una nuova scossa di terremoto si è verificata alle 4.48 di oggi, 21 agosto, nella zona dei Campi Flegrei; l'evento sismico è stato sentito particolarmente nella parte bassa del quartiere Bagnoli, Napoli Ovest, e soprattutto nel limitrofo comune di Pozzuoli, zona lungomare, dove numerose persone si sono riversate in strada come era già accaduto alcuni giorni fa. L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che è in corso uno sciame sismico.

Al momento non si registrano danni né feriti. La scossa è stata registrata dai sismografi dell'INGV alle ore 2:48 (4:48 ora italiana), con magnitudo di 2.5 sulla scala Richter e profondità stimata a 2 km. L'epicentro è stato individuato a Pozzuoli, nella zona di via Campana, la stessa area in cui erano stati localizzati eventi dello stesso genere nei giorni scorsi.

Oltre a quelle delle 4.48, sono state registrate altre scosse di minore intensità. Scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, alle 5.47 di oggi, allegando la tabella:

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 04:48 , ora locale, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente il comunicato sono stati rilevati in via preliminare 18 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3. Si riporta l’elenco degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891, Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Alle prime ore del 18 agosto c'erano state diverse scosse, diverse delle quali nettamente avvertite dalla popolazione; la più forte, di magnitudo 3.3, alle 6.18; anche in quel caso le persone erano scese in strada. L'Osservatorio Vesuviano aveva comunicato alle autorità che era in corso uno sciame sismico sulla zona.

(articolo aggiornato alle 8:41 del 21 agosto 2023)