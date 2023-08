Scosse di terremoto a Napoli, ai Campi Flegrei oltre 120 eventi sismici in poche ore All’alba di oggi ai Campi Flegrei la terra ha tremato più e più volte. Tanti si sono spaventati e ora chiedono ai Comuni di competenza cosa fare. Protezione Civile nazionale e Campania allertate.

A cura di Redazione Napoli

La piattaforma Gossip, banca dati dell'Istituto di geofisica e Vulcanologia (Ingv) settore Osservatorio Vesuviano ha oggi una lunghissima fila di eventi sismici sui Campi Flegrei. Oltre 120 i terremoti registrati, tanti da dichiarare uno sciame sismico in atto. Scrive Ingv in una nota diffusa poco dopo mezzogiorno di oggi, 18 agosto:

I due eventi di maggiore energia sono stati registrati alle ore locali 6:09 del giorno 18 agosto 2023 di magnitudo 3.1 e alle ore 6:18 ddi magnitudo 3.3.

Danni a persone o cose non ce ne sono stati: il Dipartimento nazionale di Protezione civile conferma che non vi sono problemi di questo tipo. Il Comune di Pozzuoli, centro più grande dell'area della scia sismica, allerta la cittadinanza:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

Protezione Civile : 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

La Protezione civile della Regione Campania informa, in una nota, di essersi «immediatamente attivata» in merito allo sciame sismico nei Campi Flegrei. Il direttore generale Italo Giulivo ha già provveduto a sentire il sindaco di Pozzuoli, il direttore dell'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, Mauro Di Vito, il Dipartimento nazionale e le autorità competenti.

Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Luigi Manzoni e quello di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione riferiscono che non ci sono stati danni nei comuni di loro competenza, anche se ovviamente la gente è spaventata: la terra ha tremato più e più volte, anche se si è trattato di scosse non fortissime di magnitudo gli eventi si sono verificati in superficie dunque palazzi e case hanno letteralmente "ballato".