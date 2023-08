Terremoto oggi a Napoli: serie di scosse, la più forte di magnitudo 3.3 ai Campi Flegrei: gente in strada Secondo i rilievi dell’Ingv, la scossa di terremoto a Napoli ha avuto intensità pari a magnitudo 3.3 con epicentro ai Campi Flegrei. Il sisma è stato chiaramente avvertito dai residenti e molta gente è scesa in strada. La Protezione civile assicura che non sono stati segnalati danni.

A cura di Antonio Palma

Serie di scosse di terremoto oggi a Napoli, con epicentro ai Campi Flegrei a Pozzuoli, Secondo i rilievi dell'Ingv, la scossa più forte, registrata dai sismografi alle 6.18, ha avuto intensità pari a magnitudo 3.3 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8320, 14.1420. L'ipocentro del fenomeno sismico avvenuto oggi, venerdì 18 agosto, è stato localizzato invece a una profondità di circa 2 km. Il sisma è stato chiaramente avvertito dai residenti con molte persone che sono scese in strada ma per ora non vengono segnalati danni a persone o cose.

Nonostante la paura e molta gente in strada sia a Napoli sia nei comuni limitrofi come Pozzuoli, nessuno infatti per il momento ha segnalato danni. Lo conferma anche la Protezione civile spiegando in una nota che "Dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma non risultano danni segnalati". "La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio" aggiungono dalla protezione civile

Gente in strada per il terremoto a Campi Flegrei

La scossa di terremoto più forte è stata seguita da un'altra scossa di magnitudo 2.8 alle 6.22 e preceduta di pochi minuti da un altro terremoto di intensità simile e pari a magnitudo 2.5, registrati dai sismografi Ingv esattamente alle 6.22 e alle 6.10. Epicentro sempre nella zona dei campi Flegrei con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1490 e ipocentro ad una profondità di appena un chilometro. Lo stesso Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnala anche che la stessa zona di Napoli è stata teatro di una serie di scosse di terremoto durante la notte tra giovedì e venerdì. La terra ha tremato più volte e le scosse si sono susseguite durante tutta la notte.

La prima scossa di terremoto di oggi a campi Flegrei è stata registrata poco prima delle 2 del mattino del 18 agosto con magnitudo 2. Altre scosse oltre magnitudo 2.5 alle ore 2.01 e magnitudo 2 alle ore 4.11. In tutto oltre una dozzina di scosse anche se la maggioranza sotto magnitudo 2. Lo stesso Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare alle amministrazioni locali che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Il sindaco di Pozzuoli, una delle zone dove le scosse di terremoto sono state avvertire distintamente dalla popolazione, ha fatto sapere che l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.

Dal Comune di Pozzuoli fanno sapere che "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione i seguenti aggiornamenti relativi allo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle ore 01.57 (ora locale). Alle ore 06.00 il comunicato di aggiornamento pervenuto riporta in via preliminare 35 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3. A tale aggiornamento hanno fatto seguito ulteriori due comunicazioni di evento. Il primo evento, localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli, si è prodotto alle ore 06:09, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 3.1 ±0.3. Il secondo anch’esso localizzato in zona Solfatara -Pisciarelli si è prodotto alle ore 06:18, ora locale, alla profondità di 2.4km con magnitudo 3.3 ±0.3. "Capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell'Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione. Per qualunque richiesta potete contattare i numeri indicati in questo post Vi aggiorneremo appena saremo in possesso di nuove notizie" ha aggiunto il Sindaco.

Le scosse di oggi ai Campi flegrei

alle 01:58 scossa campi flegrei magnitudo 2.0, profonditá 0,3km

alle 01:58 scossa campi flegrei magnitudo 1.6, profonditá 0,3km

alle 01:58 scossa campi flegrei magnitudo 1.2, profonditá 0,8km

alle 01:59 scossa campi flegrei magnitudo 1.2, profonditá 0,6km

alle 01:59 scossa campi flegrei magnitudo 1.2, profonditá 0,6km

alle 01:59 scossa campi flegrei magnitudo 1.2, profonditá 0,3km

alle 02:00 scossa campi flegrei magnitudo 1.5, profonditá 0,5km

alle 02:01 scossa campi flegrei magnitudo 2.5, profonditá 0,4km

alle 02:02 scossa campi flegrei magnitudo 0.1, profonditá 0,9km

alle 04:11 scossa campi flegrei magnitudo 2.0, profonditá 1,6km

alle 04:16, scossa campi flegrei magnitudo 0.3, profonditá 0,4km

alle 04:27 scossa campi flegrei magnitudo 0.7, profonditá 0,2km

alle 05:07 scossa campi flegrei magnitudo 0.7, profonditá 0,4km

alle 05:10 scossa campi flegrei magnitudo 1.1, profonditá 0,3km

alle 05:31 scossa campi flegrei magnitudo 1.3, profonditá 1,2km

alle 06:09 scossa campi flegrei magnitudo 3.1, profonditá 2,3km

alle 06:10 scossa campi flegrei magnitudo 2.5, profonditá 1,2km

alle 06:18 scossa campi flegrei magnitudo 3.3, profonditá 2,4km

alle 06:22 scossa campi flegrei magnitudo 2.8, profonditá 1,6km