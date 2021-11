Terremoto nei Campi Flegrei, altre due scosse di bassa intensità registrate a Pozzuoli Altre due scosse di terremoto di bassa intensità sono state registrate questa mattina, intorno alle 6, nei Campi Flegrei con epicentro nella città di Pozzuoli.

A cura di Federica Grieco

La terra continua a tremare nei Campi Flegrei. A Pozzuoli, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato questa mattina uno sciame sismico caratterizzato da eventi di bassa intensità, l'ultimo di magnitudo 0.3 della scala Richter.

Uno sciame di piccoli terremoti, avvertiti dalla popolazione e segnalate su molti dei gruppi dedicati all'area flegrea e alla città di Pozzuoli, iniziati alle 6.15 di questa mattina, giovedì 11 novembre. L'ultima scossa tellurica è stata registrata 12 minuti dopo, alle 6.27.

Altre due scosse di bassa intensità registrate ieri sera

È da mesi che i cittadini dei comuni che fanno parte dei Campi Flegrei non hanno pace e continuano ad avvertire il movimento della terra. Anche ieri sera, mercoledì 10 novembre, sono state registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, sezione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due scosse di terremoto: una alle 21.59 e un'altra, appena tre minuti dopo, alle 22.02. Anche in questi due casi, si è trattato di attività di bassa intensità: la scossa delle 21.59 di magnitudo 0.3 e la seconda, quella delle 22.02, di 0.7.

Le due attività sismiche, con epicentro, rispettivamente nel golfo di Pozzuoli e in zona Solfatara, sempre nel comune flegreo, sono state precedute da boati avvertiti in diversi punti della città dai cittadini puteolani. Sul gruppo Facebook "Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei", in cui i cittadini dell'area flegrea segnalano attività anomale, sono stati pubblicati numerosi messaggi relativi alle scosse telluriche registrate ieri sera. Qualcuno dice di aver sentito un forte rumore a via Napoli, zona centrale della città puteolana, qualcun altro di aver avvertito distintamente la scossa a via vecchia San Gennaro, nelle vicinanze della Solfatara, qualcun altro nella zona di Cigliano.