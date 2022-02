Terremoto Napoli, stasera una nuova scossa ai Campi Flegrei Una forte scossa di terremoto è stata registrata attorno alle ore 20,37 nella zona della Solfatara dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una forte scossa di terremoto è stata registrata attorno alle ore 20,37 di oggi, 18 febbraio 2022, nell'area dei Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato localizzato nella zona della Solfatara, ad una profondità di un chilometro. Il terremoto, secondo le prime stime, sarebbe di magnitudo 1.9, Quindi abbastanza in superficie da essere avvertito distintamente dalla popolazione, sia a Pozzuoli che nell'area occidentale di Napoli. Il terremoto, infatti, è avvenuto a 5 chilometri a sud est di Pozzuoli e a 10 chilometri ad ovest di Napoli. Non si registrano al momento danni a cose o persone. Solo un grande spavento da parte della cittadinanza.

Uno sciame sismico con cinque scosse di terremoto era stato registrato nella serata del 9 febbraio 2022, poco dopo le ore 18,00, nella zona dei Campi Flegrei, avvertito dai sismografi sia a Pozzuoli che a Napoli, e in altri comuni costieri, come Bacoli. L'epicentro, in quell'occasione, è stato localizzato al largo della costa, nel Golfo di Pozzuoli, a profondità superiori a 4 chilometri. La prima scossa è stata avvertita alle ore 18,36. Le due più significative sono avvenute dopo le ore 20,00, la prima con magnitudo preliminare di 1.9 e una profondità di 4 chilometri. La seconda scossa, più forte, è arrivata alle ore 20,05, con magnitudo preliminare di 2.2 e una profondità di 5 chilometri. L'Amministrazione comunale, insieme alla Protezione civile del Comune di Pozzuoli ha seguito l'evolversi della sequenza sismica.