Terremoto a Napoli, sciame sismico nel golfo di Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 2.2 Sciame sismico nel Golfo di Pozzuoli, 5 scosse di terremoto sono state registrate a partire dalle 18 nella zona dei Campi Flegrei, avvertite anche a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Cinque scosse di terremoto sono state registrate nella serata di oggi, 9 febbraio 2022, poco dopo le ore 18,00, nella zona dei Campi Flegrei, avvertite dai sismografi sia a Pozzuoli che a Napoli, e in altri comuni costieri, come Bacoli. L'epicentro è stato localizzato al largo della costa, nel Golfo di Pozzuoli, a profondità superiori a 4 chilometri. La prima scossa è stata avvertita alle ore 18,36. Le due più significative sono avvenute dopo le ore 20,00, la prima con magnitudo preliminare di 1.9 e una profondità di 4 chilometri. La seconda scossa, più forte, è arrivata alle ore 20,05, con magnitudo preliminare di 2.2 e una profondità di 5 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV, dell'Osservatorio Vesuviano di Napoli.

Sciame sismico con 5 scosse

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato all'Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle ore 18,36 è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Al momento sono stati registrate 5 scosse, le più significative alle 20.04 alla profondità di 4.0 km con magnitudo 1.9 e alle 20.05 alla profondità di 4.8 km con magnitudo 2.2, entrambe con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Nessuna segnalazione di danni o disagi da parte della popolazione è al momento pervenuta alla Centrale di Polizia municipale di Pozzuoli che sta comunque effettuando una verifica sul territorio.

L'Amministrazione comunale, insieme alla Protezione civile del Comune di Pozzuoli segue l'evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto. In serata forti scosse di terremoto hanno interessato l'Italia Centrale, nella zona dell'Emilia Romagna, ma i due fenomeni non hanno alcun collegamento tra loro.