Scossa di terremoto oggi in provincia di Reggio Emilia: magnitudo 4.0 Scossa di terremoto registrata oggi in provincia di Reggio Emilia. L’epicentro del sisma di magnitudo 4.0, secondo l’Ingv, è a Bagnolo in Piano ed è stato avvertito anche a Modena, oltre che a Milano, Brescia, Verona, Parma e Bologna.

A cura di Chiara Ammendola

Scossa di terremoto registrata questa sera nella provincia di Reggio Emilia, con epicentro nel comune di Bagnolo in Piano. Il sisma, secondo l'Ingv, ha una magnitudo 4.0 e ha una profondità di 7 km. Ancora poche le informazioni raccolte finora ma sembra che la scossa che è stata registrata, sempre secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intorno alle 19.55 di oggi, mercoledì 9 febbraio, sia stata avvertita in maniera nitida in diverse province dell'Emilia Romagna e in particolare nei comuni di Carpi e Correggio.

L’epicentro del terremoto in provincia di Reggio Emilia (foto Ingv)

L'epicentro del terremoto, di magnitudo 4.0, è stato individuato nel comune di Bagnolo in Piano con una profondità di 7 chilometri. Tanti gli utenti che sui social stanno descrivendo il sisma avvertito, a quanto pare, anche nelle province del Veneto come quella di Verona e quella di Vicenza. Ma le più colpite sembrano essere quelle di Reggio Emilia appunto e di Modena, tra i comuni dove è stata avvertita di più quelli di Carpi e di Correggio. Coinvolte anche le province di Bologna e Parma. Anche i residenti in Lombardia, tra Milano e Brescia e la più vicina Mantova, hanno fatto sapere di aver percepito la scossa di terremoto che a quanto pare è stata piuttosto breve.

Al momento non vi sono notizie di eventuali danni a cose o persone così come confermato anche dalla Protezione Civile in una nota diffusa in serata: "Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando", le parole di Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della Regione Emilia Romagna, riferite ad Agi, dopo la scossa di terremoto.

(Notizia in aggiornamento)