Terremoto Napoli, nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: due scosse ravvicinate questa mattina Le due scosse, di magnitudo molto bassa, sono state comunque avvertite distintamente dalla popolazione, soprattutto a Pozzuoli e in zona Pisciarelli.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: due scosse si sono susseguite, a distanza ravvicinata, questa mattina, lunedì 22 novembre 2021. L'epicentro è, come spesso accade, quello della Solfatara, il cratere del supervulcano dei Campi Flegrei che sorge nella parte alta di Pozzuoli: nonostante le scosse registrare siano state di magnitudo molto bassa, sono state avvertite distintamente dalla popolazione, soprattutto da coloro che vivono vicino all'epicentro, in zona Solfatara e in zona Pisciarelli. Come spesso accade nei Campi Flegrei, scossi dal fenomeno bradisismico, gli eventi sismici sono stati preceduti da un boato.

Le due scosse, come detto, sono state di bassa intensità ma si sono susseguite a distanza di tempo molto ravvicinata: la prima alle 7.39 di magnitudo 0.4 della scala Richter; la seconda, soltanto dieci minuti più tardi, alle 7.49, di magnitudo 0.3. Eventi, ripetiamo, di bassissima intensità, ma che vista l'esigua profondità, sono stati chiaramente avvertiti dai residenti.

Campi Flegrei, uno sciame sismico soltanto pochi giorni fa

Quella dei Campi Flegrei è una zona vulcanica ad alta attività sismica: scosse, soprattutto di intensità molto esigua, sono molto frequenti. Soltanto dieci giorni fa, un altro sciame sismico ha interessato la zona: anche in quella occasione, due scosse si sono susseguite a distanza molto ravvicinata, a dodici minuti l'una dall'altra. Di nuovo, anche in quella occasione, si è trattato di terremoti di intensità molto bassa, ma allo stesso tempo distintamente avvertiti dalla popolazione, che ha dapprima percepito un boato e poi la terra tremare.