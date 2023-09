Terremoto Napoli, frana nel cratere degli Astroni: chiusi l’Oasi Wwf e la mostra dei Dinosauri L’Oasi WWF degli Astroni e la Mostra “Dinosauri in carne e ossa” chiusi il 9 e 10 settembre per verifiche sui dissesti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Frana nel cratere degli Astroni ad Agnano, dopo il terremoto di magnitudo 3.8 registrato a Napoli ieri, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 19,45. Chiusi per due giorni l'Oasi WWF degli Astroni e la Mostra "Dinosauri in carne e ossa" per consentire le verifiche e il ripristino della viabilità. Lo comunica l'Oasi Wwf Cratere Astroni con un post sui suoi canali social:

ATTENZIONE I giorni 9 e 10 settembre 2023 la Riserva resterà chiusa …La scossa di terremoto avvenuta nella serata di ieri ha generato uno smottamento lungo un tratto di strada all'interno del cratere….Sono in corso le verifiche necessarie per valutare la sicurezza dei sentieri e successivamente provvederemo al ripristino della viabilità interna. Ci scusiamo per il disagio.

A causa dei dissesti e dei controlli sarà inaccessibile, purtroppo, nelle stesse date, anche la mostra "Dinosauri in carne e ossa", aperta ogni sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 18, fino al 12 novembre:

ATTENZIONE CHIUSA OASI CRATERE DEGLI ASTRONI. Avvisiamo che a causa del recentissimo #TERREMOTO ai CAMPI FLEGREI c'è stata una piccola frana all'interno dell'Oasi WWF Cratere degli Astroni di #NAPOLI, pertanto l'Oasi e la mostra "Dinosauri in Carne e Ossa" al suo interno resteranno CHIUSI SABATO 9 E DOMENICA 10 settembre per la rimessa in sicurezza del percorso!!! Ci scusiamo per l'imprevisto!!!

Sono state oltre 30 le scosse di terremoto che hanno caratterizzato lo sciame sismico iniziato ieri pomeriggio e conclusosi stanotte, tutte localizzate nella zona dei Campi Flegrei. La più forte, come detto di magnitudo 3.8, a 2,5 chilometri di profondità, in zona Pisciarelli, è la maggiore degli ultimi 40 anni. La protezione civile e i vigili del fuoco, impegnati in diversi interventi, non hanno registrato danni a cose o persone. La frana all'Oasi degli Astroni, quindi, sarebbe uno dei pochi danni segnalati.