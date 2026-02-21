Terremoto in Cilento, scossa di magnitudo 4.5 a Montecorice all’1.28 di notte

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

A Montecorice, in provincia di Salerno, la terra ha tremato in piena notte. La scossa, di magnitudo 4.5, è avventure a oltre 300 km di profondità.

Forte scossa di terremoto questa notte a Montecorice, in provincia di Salerno. La terra ha tremato con magnitudo 4.5 a una profondità di circa 319 chilometri. Lo fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha registrato la scossa questa notte.

Non si registrano danni a persone o cose. La profondità della scossa, infatti, ha fatto sì che venisse quasi avvertita non in maniera omogenea dalla popolazione, nonostante l'alta magnitudo. Molti si sono svegliati ma c'è chi spiega di non essersi accorto di nulla. Contestualmente, non si sono registrati danni in superficie.

Montecorice si trova a 7 chilometri da Castellabate, cittadina famosa anche per il film "Benvenuti al Sud" con Alessandro Siani e Claudio Bisio, nonché a pochi chilometri da Agropoli.