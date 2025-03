video suggerito

Terremoto giudiziario a Salerno: scambio elettorale politico-mafioso. Franco Alfieri, nuovo arresto Dal tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso all'estorsione: 10 arresti per scambio politico elettorale politico mafioso nel Salernitano.

A cura di Redazione Napoli

Franco Alfieri

Ci sono ipotesi d'accusa pesantissime per una vicenda che riguarda la politica e le elezioni, nell'inchiesta condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Salerno: vi è anche «tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso». Il terremoto politico giudiziario è avvenuto all'alba: stamattina Sezione Operativa della Dia salernitana ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari a carico di 10 indagati, emessa dalla Sezione Gip-Gup del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura.

Gli indagati, a vario titolo, sono ritenuti responsabili dei delitti di scambio politico elettorale politico mafioso; tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso; estorsione aggravata dal metodo mafioso; detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale. Gli arresti sono stati eseguiti a Torchiara, Capaccio Paestum, Baronissi, nel Salernitano e a Terni Sulmona, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo.

Nuovo arresto per Franco Alfieri

Arresto bis per l'ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, già in manette il 3 ottobre dello scorso anno nell'ambito di un'inchiesta su appalti truccati quando era al vertice della Provincia e della cittadina salernitana dimettendosi successivamente dai suoi incarichi. Successivamente aveva ottenuto i domiciliari.