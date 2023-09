Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico nella notte: 30 scosse, la più forte di magnitudo 2.1 Altre 30 scosse nella notte nei Campi Flegrei, la più forte alle 23,00 di ieri sera, di magnitudo 2.1 con epicentro a Pozzuoli, nei pressi di via Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2023, con circa 30 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 2.1, alle ore 23,00, con epicentro a Pozzuoli, lungo la costa del Lungomare su via Napoli, e una profondità di 1,3 chilometri. Il sindaco del comune flegreo, Gigi Manzoni, ha avvisato la cittadinanza, comunicando che: "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 21:28 (ora locale) del 27/09/2023 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 30 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.1±0.3".

Nuovo sciame sismico stanotte nell'area a nord di Napoli

Si tratta del secondo sciame sismico nel giro di poche ore, avvenuto nell'area a nord di Napoli, dopo quello registrato nel corso di tutta la giornata di ieri, con circa 88 scosse. La più forte delle quali di magnitudo 4.2, la più alta registrata negli ultimi 40 anni. Il sisma, avvertito anche a Napoli, non ha provocato però danni rilevanti, secondo i controlli eseguiti dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Ci sono stati diversi sopralluoghi per verificare la stabilità statica di alcuni edifici, sono state controllate le scuole, e si è verificata una caduta di calcinacci in via Eurialo a Bagnoli.

Il sindaco di Pozzuoli: "Stiamo monitorando la situazione"

A Pozzuoli oggi le scuole saranno aperte. Il primo cittadino, Gigi Manzoni, questa mattina, in una nota, ha assicurato, inoltre, che: "In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

Il Comune di Pozzuoli, ha ricordato ai cittadini:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: