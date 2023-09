Pozzuoli, domani riaprono le scuole dopo i controlli per il terremoto nei Campi Flegrei Domani scuole aperte a Pozzuoli dopo i controlli. L’annuncio del sindaco Manzoni. Controlli extra alla Trincone del Rione Solfatara e l’Andersen di via Parini.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riapriranno domani le scuole di Pozzuoli. Dopo i controlli in seguito al terremoto della scorsa notte (4.2 di magnitudo, la più alta scossa dal 1984 ad oggi) eseguiti dall'amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana di Napoli per le proprie scuole di competenza, non sono emerse particolari criticità, eccetto per due scuole: la Scuola Elementare Trincone del Rione Solfatara ed il Plesso Infanzia Andersen di via Parini, dove sono necessari ulteriori controlli.

A dare l'annuncio è stato il sindaco puteolano, Gigi Manzoni:

Abbiamo completato le verifiche tecniche in tutti gli istituti scolastici di Pozzuoli, in aggiunta a quelle già effettuate nei mesi di agosto e settembre e non sono emerse criticità, pertanto domani le scuole saranno regolarmente riaperte. In due edifici, la Scuola elementare Trincone sita in Rione Solfatara ed il Plesso infanzia Andersen sito in via Parini,19, sono necessari ulteriori controlli. Capisco il disagio arrecato, ma la sicurezza dei bambini è la nostra priorità. É un periodo difficile per tutti, stiamo dormendo molto poco ed il nervosismo si fa sentire, ma insieme riusciremo a gestire questo momento come una vera comunità. Io sono con voi e al lavoro per voi.

Nel pomeriggio di oggi erano state controllate anche diverse scuole della Municipalità 10 di Napoli, che comprende i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, a ridosso dell'area flegrea. In particolare, i controlli hanno interessato l’intero plesso del ‘Madonna Assunta’, le scuole Vito Fornari, Kennedy, Cesario Console, il plesso Pendio Agnano, l’asilo nido Guido Rossi, la scuola d’infanzia Collodi. Ma a parte qualche distacco di intonachi, "già oggetto di precedenti interventi", come spiegato da Palazzo San Giacomo in una nota ufficiale, "non sono state rilevate lesioni significative dal punto di vista strutturale".